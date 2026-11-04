聽新聞
0:00 / 0:00
凱基銀行響應全齡金融 推樂齡台幣高利活存年利率最高1.68%
凱基銀行響應金管會全齡金融政策，針對65歲以上的樂齡族推出「樂齡享富足台幣高利活存」活動，符合活動條件者最高可享年利率1.68%，計息期間最長六個月，讓暫時未動用的退休備用資金持續累積利息，同時保有因應日常生活及臨時資金需求的運用彈性。
台灣邁入超高齡社會，退休後雖然不再有固定薪資收入，但日常生活、醫療照護及臨時支出等資金需求仍持續存在。根據衛生福利部公布的調查資料顯示，65歲以上樂齡族平均每月可使用生活費為16,793元，如何讓退休資金在支應生活所需之外，兼顧收益與隨時動用的彈性，成為樂齡族資金管理的重要課題。
凱基銀行表示，此次推出「樂齡享富足台幣高利活存」活動，即從樂齡族實際資金運用需求出發，讓暫時未動用的資金也能持續累積利息，需要用錢時則保有資金調度空間，在收益與流動性之間取得平衡。
凱基銀行「樂齡享富足台幣高利活存」即日起至2026年12月31日開放申辦，採活期存款方式辦理，不限新舊資金，客戶可透過凱基銀行分行臨櫃或電話客服申請，實際優惠利率以計息當時凱基銀行牌告利率為準。
除了樂齡族專屬方案外，凱基銀行也推出一般台幣高利活存及美元高利定存，滿足客戶不同幣別及資金期限需求。一般台幣高利活存以新資金承作，優惠期間最長六個月，符合活動條件者最高享年利率2.5%；美元高利定存提供三個月期優惠，新戶最高享年利率7.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。