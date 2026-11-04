凱基銀行響應全齡金融 推樂齡台幣高利活存年利率最高1.68%

凱基銀行響應金管會全齡金融政策，針對65歲以上的樂齡族推出「樂齡享富足台幣高利活存」活動，符合活動條件者最高可享年利率1.68%，計息期間最長六個月，讓暫時未動用的退休備用資金持續累積利息，同時保有因應日常生活及臨時資金需求的運用彈性。

台灣邁入超高齡社會，退休後雖然不再有固定薪資收入，但日常生活、醫療照護及臨時支出等資金需求仍持續存在。根據衛生福利部公布的調查資料顯示，65歲以上樂齡族平均每月可使用生活費為16,793元，如何讓退休資金在支應生活所需之外，兼顧收益與隨時動用的彈性，成為樂齡族資金管理的重要課題。

凱基銀行表示，此次推出「樂齡享富足台幣高利活存」活動，即從樂齡族實際資金運用需求出發，讓暫時未動用的資金也能持續累積利息，需要用錢時則保有資金調度空間，在收益與流動性之間取得平衡。

凱基銀行「樂齡享富足台幣高利活存」即日起至2026年12月31日開放申辦，採活期存款方式辦理，不限新舊資金，客戶可透過凱基銀行分行臨櫃或電話客服申請，實際優惠利率以計息當時凱基銀行牌告利率為準。

除了樂齡族專屬方案外，凱基銀行也推出一般台幣高利活存及美元高利定存，滿足客戶不同幣別及資金期限需求。一般台幣高利活存以新資金承作，優惠期間最長六個月，符合活動條件者最高享年利率2.5%；美元高利定存提供三個月期優惠，新戶最高享年利率7.5%。