Coupang 酷澎深化台灣物流投資 獨家清晨配送配合消費者生活習慣

雙11起跑，電商陸續交出佳績。Coupang酷澎持續深耕台灣，投入物流及供應鏈基礎建設，以支持未來業務成長。上季才推出的清晨配送服務，目前已涵蓋台灣超過50%的人口，展現持續擴展配送網路的成果，也反映Coupang酷澎對台灣的長期承諾。

Coupang酷澎今年面臨本業競爭，但持續增加在海外基礎建設投資，目前顯現效果，目前包含台灣的新興事業部門調整後EBITDA虧損從去年同期的負2.92億美元收斂至負2.69億美元。

Coupang酷澎雙11已經起跑，除了衝刺WOW會員福利外，攜手街口支付，從11月11日正檔優惠火力全開，最高享32%優惠，酷澎更祭出11%街口幣回饋，最高回饋400元。為本次六大電商中單筆回饋上限最高的平台。