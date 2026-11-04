雙11購物信用卡優惠來了！聯邦銀鎖定五大電商 最高祭11%回饋

隨著雙11購物節到來，年度網購盛事再度掀起消費熱潮，聯邦銀行趁勢推出信用卡網購優惠，除提供日常網購回饋外，更針對雙11檔期推出限定加碼回饋，於活動期間刷聯邦銀行信用卡，最高享7,666元回饋。

雙11檔期優惠登場，聯邦銀行祭出刷卡回饋再加碼，鎖定momo購物網、蝦皮購物、PChome、酷澎及淘寶等五大熱門網購平台，推出信用卡消費回饋優惠，在雙11購物節活動期間刷聯邦銀行信用卡，消費滿額並完成登錄，最高皆享有11%回饋；此外，在momo購物網分期滿額並完成登錄，最高則可獲得7,666元刷卡金回饋。

另外，除了雙11購物檔期限定優惠外，聯邦銀行也推出11月日常網購回饋，提供卡友更多元的優惠選擇，活動期間於momo購物網單筆滿3,000元登錄即贈200元刷卡金；於蝦皮購物、酷澎及淘寶單筆滿1,200元登錄即贈100元刷卡金。

除了上述優惠，聯邦銀行亦提供多元信用卡權益及繳費優惠，讓卡友可依自身消費需求靈活選擇。例如，喜愛海外網購的卡友，可選擇聯邦賴點卡或聯邦M卡，享國外消費3%回饋且無上限；偏好虛擬資產的卡友，則可選擇聯邦MaiCoin聯名卡，享最高4.5%回饋，讓消費成為累積虛幣的助力。此外，使用iPASS MONEY繳納聯邦信用卡費並綁卡，不論一次付清或分期，皆可再享1%回饋。