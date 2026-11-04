旅展、雙11接力開跑 AFTEE先享後付搶熱門旅行團卡位商機

年底消費旺季開跑，ITF台北國際旅展將於11月6日至9日登場，對此日本金融科技領導品牌AFTEE先享後付本月宣布與台灣大型旅行社「喜鴻假期」攜手合作，持續擴大原有的旅遊商戶生態系、進一步延伸至指標性線下綜合旅行社。

緊接著雙11購物節接力升溫購物熱潮，而針對年度最大購物季—雙11購物節，AFTEE先享後付亦推出吸睛案型，搭配會員點數誘因，集結7,000家以上商戶共創購物高潮，並攜手PChome 24h購物、東森購物、7-ELEVEN i預購等大型電商推出雙11活動，從「出國玩」到「年末買」，搶攻年底消費需求。

AFTEE先享後付副總經理安達和史表示，旅遊消費與一般購物不同，從選擇行程、支付訂金到出發，往往需要更長的規劃時間，也因此消費者對付款彈性的需求更明顯。AFTEE先享後付致力於擴大多元生活場景的服務布局，其中旅遊品類商家的訂單數與業績表現常居前三名，更顯台灣消費者對旅遊的喜愛與高度需求，此次與喜鴻假期合作，也正式完整了AFTEE旅遊生態系的拼圖。

AFTEE先享後付攜手喜鴻假期切入「旅遊訂金」支付場景，提出最高回饋4%，以及3期、6期分期0利率降低旅費負擔。對此AFTEE說明，傳統旅行社在面對熱門團期名額有限的狀況下，旅客往往需先支付訂金才能保留席次，此次喜鴻導入AFTEE先享後付，消費者僅需手機號碼即可使用，不需綁定信用卡即可卡位熱門團位，對於沒有信用卡、追求財務彈性的消費者而言，亦能直接於喜鴻假期官網支付訂金，增加旅費安排的彈性。

喜鴻假期表示，喜鴻作為台灣知名的實體旅行社，以海外團旅為商品核心，尤以日本為最具代表的熱門行程。此次攜手AFTEE先享後付，主要切入線上支付旅遊訂金的需求，讓消費者在熱門團期搶位時，增加另一種更彈性的付款選擇。

對於同步登場的雙11購物季，AFTEE先享後付也表示，將攜手PChome 24h購物、東森購物、7-ELEVEN 提出優惠，自3C、美妝到居家好物一次網羅，且跨店結帳享AFTEE點數回饋最高100點，當月最高領 300 點AFTEE Points。