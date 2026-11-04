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「履歷鍍金計畫」逾千人響應 資策會攜手1111人力銀行、聯成電腦

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會攜手1111人力銀行及聯成電腦，公布三方合作推動「履歷鍍金計畫」的階段成果。圖左起為資策會教研所所長何玲玲、1111人力銀行總經理張篆楷、聯成電腦副總經理蔡天松貴賓共同合影。資策會／提供
資策會攜手1111人力銀行及聯成電腦，公布三方合作推動「履歷鍍金計畫」的階段成果。圖左起為資策會教研所所長何玲玲、1111人力銀行總經理張篆楷、聯成電腦副總經理蔡天松貴賓共同合影。資策會／提供

為促進數位人才培育與產業需求接軌，財團法人資訊工業策進會數位教育研究所（資策會教研所）攜手1111人力銀行及聯成電腦，公布三方合作推動「履歷鍍金計畫」的階段成果。

資策會指出，自2025年底展開合作以來，透過串聯專業培訓、能力認證與求職履歷平台，已協助逾千名學員在聯成電腦考證後，透過1111人力銀行完成履歷技能認列。三方近期更宣布將持續深化合作，共同擴大數位人才培育與職涯應用的連結。

資策會教研所何玲玲所長表示，透過與聯成電腦及1111人力銀行攜手合作，培訓、認證、履歷、就業的人才發展路徑逐步成形，讓人才培育成果更貼近產業用人需求，也展現跨機構合作在串聯人才培育與就業服務上的價值。

從學員考證情形觀察，聯成電腦學員參與考證的領域涵蓋平面設計、數位行銷、影音剪輯、室內設計、辦公室應用、程式設計及AI等多元專業，其中AI人工智慧、程式設計及資訊技術三大領域合計占比近25%，反映學員對AI及數位技術能力的學習需求。

何玲玲所長也提到，面對生成式AI快速進入各類工作場域，AI人才培育的關鍵，在於人才能否將工具實際運用於工作，同時具備判斷產出品質、查核資訊及負責任使用AI的能力；資策會將透過生成式AI能力認證建立明確的學習與評量目標，協助學習者掌握自身能力與後續精進方向。

透過「履歷鍍金計畫」，三方也進一步將人才培育成果帶入求職場景，藉由證照登錄、履歷認證標章及AI履歷健診等機制，協助學員整理課程經歷、專業資格與相關專長，提升履歷資訊的完整性，並提供企業評估人才專業能力與職務適配程度的參考。

資策會攜手1111人力銀行及聯成電腦，下一階段將擴大AI人才合作，由資策會提供生成式AI系列教材及線上教學資源，結合聯成電腦的課程培訓與考場資源，共同推廣「生成式AI能力認證」，並進一步導入「公務AI共通核心能力認證」，將AI人才培育與能力驗證延伸至不同工作場域。

同時，也將透過「生成式AI應用能力護照」，記錄學員在AI學習、考證、應用及獲獎等成果，並銜接1111人力銀行的AI認證履歷標章、AI履歷健診、技能標籤及就業媒合等服務，逐步建立AI學習、認證、能力累積、履歷、就業的連動服務，讓AI人才培育成果進一步延伸至職涯應用。

資策會表示，未來將持續以產業需求為核心，推動AI及數位人才培育與能力驗證，並攜手培訓單位、人力平台及產業夥伴，讓人才培育、能力驗證與職涯發展形成更緊密的連結。透過跨域合作與制度化的人才培育機制，持續擴大AI能力在不同職務與工作場域的應用，協助人才因應快速變動的數位環境，也為產業累積轉型所需的人才量能。

履歷 人力銀行 資策會

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