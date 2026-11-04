金管會公布 VASP及穩定幣子法草案 資誠：應加速法遵、財務與治理轉軌

金融監督管理委員會3日同步預告虛擬資產服務商（VASP）管理的8項授權法規命令草案，以及「穩定幣發行許可及管理辦法」草案，並修正金融機構洗錢防制相關規定，進一步建立虛擬資產市場監理制度。草案涵蓋業者市場准入、最低資本額、營業保證金、財務報告、內部控制及洗錢防制等要求，其中VASP最低實收資本額依業務類型訂為5,000萬元至2億元，非銀行穩定幣發行人最低實收資本額則為3億元。

在VASP管理方面，金管會採取依業務風險分級管理，交換、移轉或承銷業務最低實收資本額為5,000萬元，交易平台或保管業務為1億元，借貸業務為2億元，若同時經營兩種以上業務，原則上須合併計算。除資本額要求外，也將依業務風險設定營業保證金，針對保管商持有的客戶虛擬資產餘額，另設2.5%的營業保證金機制。

金融機構兼營虛擬資產業務則採漸進開放，初期以目前已實際承作虛擬資產保管業務的銀行為對象，原則上開放交換、移轉、保管及承銷四類業務，其中交換及移轉業務初期僅限法人客戶。

在財務及公司治理方面，草案要求VASP導入內部控制三道模型，並依國際財務報導準則（IFRS）編製財務報告，半年度財報須經會計師核閱，年度財報則須經會計師查核。此外，VASP公會也須針對會員業務、宣傳廣告、財務業務查察及紛爭調處訂定自律規範，強化產業自主管理。

穩定幣發行制度方面，申請對象包括銀行、金融控股公司或銀行轉投資的股份有限公司，以及其他經金管會公告得申請許可的機構。非銀行發行人最低實收資本額為3億元，並須辦理公開發行，且專營穩定幣發行及贖回業務。

草案也明定，穩定幣僅能與新台幣或單一外國貨幣價值一比一連結，準備資產按公允價值衡量的總價值，不得低於流通在外穩定幣總餘額，並須定期委託會計師查核。發行人另須建立內部控制與稽核、營運持續及資通安全制度，並遵守洗錢防制、主管機關申報及資訊揭露等要求。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如表示，此次草案以業務風險為基礎設定資本、保證金及治理要求，金融機構則採漸進開放，有助於在鼓勵創新、維護金融穩定及保障客戶權益間取得平衡，也為未來金融機構及關係企業參與穩定幣市場預留發展空間。

資誠虛擬資產服務負責人吳尚燉指出，未來市場信任不僅取決於技術安全，也須建立在可驗證的財務資訊及控制程序上。業者應及早盤點會計政策、資產負債認列與衡量、客戶資產紀錄，以及準備資產估值與對帳流程，確保相關資料完整且可供查核。

普華商務法律事務所合夥律師李裕勳表示，此次草案提供40日預告期間，相較其他授權法規命令常見的60日較短，預期相關子法可望依金管會原先規劃，於2026年底或2027年初上路。既有VASP、規劃兼營的金融機構及潛在穩定幣發行人，應把握預告期間提出意見，並同步檢視業務模式、牌照範圍、公司治理、契約、客戶權益及資產隔離等事項，加速法遵與申請準備。