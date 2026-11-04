群益證推「股息再投入」搶攻存股族痛點

台股現金股利發放規模再創歷史新高！受惠於企業獲利亮眼，2026 年全體上市櫃公司現金股利發放總額有望上看 3.2 兆元；根據集保結算所與證交所最新統計，台股 ETF 受益人數單周大增 69.66 萬人，總受益人數已突破 1,925 萬人大關、整體規模衝上 8.2 兆元。隨著高股息 ETF 與配息型商品成為許多國人長期資產配置的標配，存股族在頻繁領取股息後，往往將現金停泊於帳戶甚至消費掉，錯失了複利滾存的黃金期。為協助存股族更有效運用股息、累積長期資產，

群益金鼎證券（6005）升級「群益存股通」推出「股息再投入」服務，投資人只需一鍵就能輕鬆完成設定，加速資產增長的複利循環。

群益金鼎證券經紀部執行副總裁張學菏表示，存股是一場耐力賽，時間與複利正是投資人最珍貴的盟友。以台股指標 ETF 長期回測 15 年數據為例，若投資人每次將股息領出花掉，期末資產約 700 餘萬元；但若啟動「股息再投入」讓複利持續滾動，期末資產可逼近 1,300 萬元，資產差距高達 80%，若是高配息標的差距更可達一倍以上，充分展現「錢滾錢」的巨大乘數效益。

許多投資人在領到股息後，常因忙碌忘記重新買進，或是受到當下市場震盪影響而猶豫觀望，無形中削弱了原本的存股效果。群益推「股息再投入」服務，希望透過貼心的智慧功能，幫投資人把每一步投資動作自動化，不必天天盯著市場做決定，自然能長長久久走完全程。

群益金鼎證券表示，「股息再投入」正是專為長期資產累積打造的智慧利器。投資人只要在群益存股通一鍵輕鬆設定，無須再為手動下單煩惱；每當現金股利入帳，系統便會自動將所得股息全數再買入原配息標的，持續推升持股張數與單位數。如此一來，新增的股數在下一次除配息時又能貢獻更多股利，形成「滾雪球」般的自我強化循環。

群益金鼎證券表示，該項功能尤其適合小資族及著眼於退休金規劃、教育基金或長年期資產累積的長期投資者，協助投資人省去手動換算股數與下單扣款的繁瑣流程，避免資金閒置造成的時間成本浪費。未來，群益金鼎證券將持續以客戶體驗為核心，深化數位投資工具的應用場景，陪伴投資人在長遠的理財道路上穩健積累資產價值。