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街口雙11作戰基地啟動 結合淘寶、酷澎、momo 等六大電商優惠齊發

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

雙11購物起跑，街口支付宣布打造「街口雙11作戰基地」，集結淘寶酷澎、momo、PChome、蝦皮購物及91APP六大電商平台，自11月10日至13日推出連續四天的超高回饋，從暖身部署、雙11正式作戰到返場補給都有促銷。從11月11日正檔優惠火力全開，最高享32%優惠，酷澎更祭出11%街口幣回饋，最高回饋400元。街口支付也同步攜手Trip.com推出雙11線上旅展，指定航點單程機票999元、飯店最高享21%優惠，從日常購物到出國旅遊，一次省好省滿！

11月11日當天，街口支付攜手六大電商平台祭出11%街口幣回饋，其中酷澎單筆消費滿1,500元即可享11%街口幣回饋，最高回饋400元，為本次六大電商中單筆回饋上限最高的平台；淘寶、momo、PChome及91APP同樣推出11%街口幣回饋，單筆最高回饋300元；蝦皮購物則享11%回饋，單筆最高回饋200元。街口支付也祭出電商通用89折街口券，加碼放大雙11優惠！單筆消費滿5,000元最高折555元、滿10,000元最高折1,111元。

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