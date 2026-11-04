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外資撤出＆融資浮額成雙重壓力 新台幣直逼32.9元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股4日再度遭遇重挫，盤中一度狂跌逾1,400點，失守4萬2點，近5個交易日累計跌幅已超過5,000點，新台幣也同步走弱，早盤連續摜破32.8元、32.9元兩道關卡，最低來到32.9元，貶值1.4角，午盤暫收32.885元，貶值1.25角，成交量10.72億美元。股匯市同步承壓，市場避險情緒持續升高。

新台幣今早以32.79元開出，貶值3分，隨後貶勢迅速擴大，不僅跌破32.8元，更進一步測試32.9元整數關卡，盤中最低觸及32.9元。匯銀人士指出，近期新台幣走勢與台股高度連動，外資持續大幅賣超台股並匯出資金，成為匯市主要壓力來源。

除了外資持續撤出，市場也關注融資餘額及浮額尚未完全消化，當股價持續下跌，融資投資人面臨追繳保證金或停損壓力，可能進一步引發賣壓，形成股價下跌、融資減少及市場信心轉弱的連鎖效應。

另一方面，美國期中選舉相關政治情勢也成為市場觀察焦點，民主黨在參眾兩院及州長選舉中暫時領先，增加市場對美國政治及政策走向的關注。

短線外資是否停止賣超、融資浮額能否加速消化，以及新台幣能否守住32.9元關卡，將是後續觀察股匯市能否止穩的重要指標。

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