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台股重挫外資匯出壓境 新台幣大貶盤中觸及32.9元關卡
儘管美國費半反彈，台股仍面臨沉重賣壓，接近中午，跌點擴大至逾1300點，外資匯出浪潮不停歇，新台幣貶勢加劇，盤中最低觸及32.9元、重貶1.4角。
美國費城半導體指數反彈2.63%，激勵台股開盤走揚，但隨後賣壓湧現，台股指數翻黑且跌點持續擴大，最低摔至41899點，暴跌超過1300點，失守42000點大關。
外資匯出壓力沉重，新台幣貶勢難止，今天以32.79元開盤後一度呈現偏弱整理，但隨台股崩跌，匯價急速走弱，最低觸及32.9元、貶值1.4角。
匯銀人士分析，外資匯出狂潮使新台幣貶勢洶洶，接下來匯市將上演外資與出口商的攻防戰，若出口商積極進場拋匯，新台幣可望於32.9元附近獲得支撐，但若台股跌勢持續擴大，外資賣股匯出殺紅眼，新台幣急貶摜破32.9元後，下一步恐將測試33元整數大關。
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