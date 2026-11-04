台中大安區農會推出「吉羊新春ESG採購」及「溯源金磚米客製化服務」

迎接企業新春採購旺季，台中大安區農會宣布推出「吉羊新春ESG採購」及「溯源金磚米客製化服務」，標榜全台唯一連續四年發布永續報告書的農會，邀請企業以新春採購支持在地農業，守護食安與實踐永續。

在台中海線大安的田野間，湧泉滋養稻田，黃頭鷺隨著耕作在田間覓食，而珍稀的台灣原生植物「大安水蓑衣」，也訴說著這片土地獨有的生態故事。

大安區農會此次推出「吉羊新春ESG採購」方案，整合了「安農五寶」在地特色農產、ESG飛天豬系列及溯源金磚米客製化服務，邀請企業、福委會及公私部門將年節採購轉化為支持農民、守護食安與實踐永續的具體行動。

農會也同步開放限量免費試吃申請，歡迎企業先品嚐、再選購，提前規劃新春贈禮。

大安區農會近年持續推動農業永續，並獲財團法人二十一世紀基金會頒發「2026淨零永續農業特優獎」肯定。農會以「安心呷・農為您」為核心理念，整合豬肉、大安芋、大安蔥、大安酒莊及安泉米五大特色打造「安農五寶」，讓在地農產成為兼具品質、地方特色與送禮心意的選擇。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，農會持續從環境永續(E)、社會共好(S)及誠信治理(G)三大面向推動永續，並將成果落實於資源循環、農民收益、食品安全與地方關懷。

根據《2025年永續報告書》，台中市大安農會全年減少1萬4,476雙免洗筷使用，稻穀副產物再利用達117.79公噸，廢水處理污泥再利用達1,695.24公噸，資源化率亦達82.59%；每百萬元營收的碳排放量較2023年下降5.71%。

在社會共好方面，「你買我捐」活動受益規模計810戶，讓永續行動從環境管理延伸至地方照顧。

農會將支持在地農業的理念延伸至企業採購，邀請企業及福委會選用農產禮盒，讓年節祝福連結農友生計與地方發展，共同支持台灣一方水土的永續經營。

大安區農會創建「ESG飛天豬」品牌，透過自主減少化學添加物、產銷履歷，以及全程冷鏈管理，強化食品品質與來源管理，並結合相關第三方驗證，讓企業採購兼顧產品品質與永續價值。

農會也透過加價契作支持在地農民收益，將企業訂單連結地方產業發展，讓每一筆採購都能為農業永續創造實質助益。

因應企業對特色贈禮與品牌識別的需求，農會另提供「ESG溯源金磚米客製化服務」，以大安在地溯源一等米為原料，可依企業需求融入企業識別與新春祝福，適用於員工福利、客戶致贈、企業活動及節慶禮品。

大安區農會強調，搭配品質追溯資訊，讓收禮者認識米的來源與在地農業價值，提升企業贈禮的專屬感與辨識度，讓企業支持在地永續經營變得簡單又大方。

蔡建宗表示，農會連續四年發布永續報告書，持續以具體數據檢視環境、社會及治理成果。新春採購是企業實踐永續的日常切入點，透過選購在地農產，既能傳遞節慶祝福，也能支持農民生計、促進地方產業發展。

蔡建宗說，企業完成採購後，農會將提供「永續採購行動證明」，具體記錄企業支持在地農業的行動，讓新春贈禮成為可呈現、可傳遞的永續實踐。

為協助企業及福委會掌握產品特色，大安區農會同步推出「限量免費試吃」申請活動，歡迎有新春採購、大宗訂購及客製化需求的單位立即填寫線上表單。免費試吃名額有限，敬請及早申請。

大安區公所區長許宏綺支持永續採購，右為大安區農會總幹事蔡建宗。大安區農會／提供