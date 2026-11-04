快訊

2026 OTT影音串流雙11優惠情報！friday影音買1送1、愛爾達3年看1215天

期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大安區農會推出「吉羊新春ESG採購」及「溯源金磚米客製化服務」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
大安區農會邀請企業以新春採購支持在地農業，守護食安與實踐永續。大安區農會／提供
大安區農會邀請企業以新春採購支持在地農業，守護食安與實踐永續。大安區農會／提供

迎接企業新春採購旺季，台中大安區農會宣布推出「吉羊新春ESG採購」及「溯源金磚米客製化服務」，標榜全台唯一連續四年發布永續報告書的農會，邀請企業以新春採購支持在地農業，守護食安與實踐永續。

在台中海線大安的田野間，湧泉滋養稻田，黃頭鷺隨著耕作在田間覓食，而珍稀的台灣原生植物「大安水蓑衣」，也訴說著這片土地獨有的生態故事。

大安區農會此次推出「吉羊新春ESG採購」方案，整合了「安農五寶」在地特色農產、ESG飛天豬系列及溯源金磚米客製化服務，邀請企業、福委會及公私部門將年節採購轉化為支持農民、守護食安與實踐永續的具體行動。

農會也同步開放限量免費試吃申請，歡迎企業先品嚐、再選購，提前規劃新春贈禮。

大安區農會近年持續推動農業永續，並獲財團法人二十一世紀基金會頒發「2026淨零永續農業特優獎」肯定。農會以「安心呷・農為您」為核心理念，整合豬肉、大安芋、大安蔥、大安酒莊及安泉米五大特色打造「安農五寶」，讓在地農產成為兼具品質、地方特色與送禮心意的選擇。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，農會持續從環境永續(E)、社會共好(S)及誠信治理(G)三大面向推動永續，並將成果落實於資源循環、農民收益、食品安全與地方關懷。

根據《2025年永續報告書》，台中市大安農會全年減少1萬4,476雙免洗筷使用，稻穀副產物再利用達117.79公噸，廢水處理污泥再利用達1,695.24公噸，資源化率亦達82.59%；每百萬元營收的碳排放量較2023年下降5.71%。

在社會共好方面，「你買我捐」活動受益規模計810戶，讓永續行動從環境管理延伸至地方照顧。

農會將支持在地農業的理念延伸至企業採購，邀請企業及福委會選用農產禮盒，讓年節祝福連結農友生計與地方發展，共同支持台灣一方水土的永續經營。

大安區農會創建「ESG飛天豬」品牌，透過自主減少化學添加物、產銷履歷，以及全程冷鏈管理，強化食品品質與來源管理，並結合相關第三方驗證，讓企業採購兼顧產品品質與永續價值。

農會也透過加價契作支持在地農民收益，將企業訂單連結地方產業發展，讓每一筆採購都能為農業永續創造實質助益。

因應企業對特色贈禮與品牌識別的需求，農會另提供「ESG溯源金磚米客製化服務」，以大安在地溯源一等米為原料，可依企業需求融入企業識別與新春祝福，適用於員工福利、客戶致贈、企業活動及節慶禮品。

大安區農會強調，搭配品質追溯資訊，讓收禮者認識米的來源與在地農業價值，提升企業贈禮的專屬感與辨識度，讓企業支持在地永續經營變得簡單又大方。

蔡建宗表示，農會連續四年發布永續報告書，持續以具體數據檢視環境、社會及治理成果。新春採購是企業實踐永續的日常切入點，透過選購在地農產，既能傳遞節慶祝福，也能支持農民生計、促進地方產業發展。

蔡建宗說，企業完成採購後，農會將提供「永續採購行動證明」，具體記錄企業支持在地農業的行動，讓新春贈禮成為可呈現、可傳遞的永續實踐。

為協助企業及福委會掌握產品特色，大安區農會同步推出「限量免費試吃」申請活動，歡迎有新春採購、大宗訂購及客製化需求的單位立即填寫線上表單。免費試吃名額有限，敬請及早申請。

大安區公所區長許宏綺支持永續採購，右為大安區農會總幹事蔡建宗。大安區農會／提供
大安區公所區長許宏綺支持永續採購，右為大安區農會總幹事蔡建宗。大安區農會／提供

大安區農會整合豬肉、大安芋、大安葱、大安酒莊及安泉米五大特色打造「安農五寶」。大安區農會／提供
大安區農會整合豬肉、大安芋、大安葱、大安酒莊及安泉米五大特色打造「安農五寶」。大安區農會／提供

農會 金磚 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

生合攜手產官學 推進蛙房與濕地建置

勞動力發展署中彰投分署11月7日推出「2026多元創鳳好物GO」溫馨市集

自然碳匯與多樣性平台 3年串聯50家企業減碳保育

台灣鋼聯榮獲第八屆國家企業環保獎銅級獎 獲總統及環境部長接見肯定

相關新聞

銀行看衰？十大房貸熱區 橋頭成數最高、台中這區最低

根據聯徵中心新增房貸資料，今年第2季全台十大申貸熱區，由桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件；其次為台中北屯區及新北三重區，第2季房貸件數均突破千件以上。

買氣沒起色！專家：房市最大敵人是「它」不是央行

央行鬆綁選擇信用管制，10月全台成屋市場交易依舊低迷不振，六都買賣移轉棟數僅新北市月增，其餘5都全都衰退。

台股跌破半年線 用戶使用永豐金證券大戶投「到價通知」月增五成

台股10月以來波動明顯升溫，面臨新台幣轉弱與外資持續調節壓力。美股亦受AI資本回報疑慮、美債殖利率與美元高檔壓抑，VIX指數走升、費城半導體指數承壓，市場避險情緒升溫。台灣加權指數歷經多日季線攻防後，近日進一步跌破半年線支撐。

台幣爆史上第四大量…重貶 1.68 角 最快今日測試 33 關

台北股匯昨（3）日持續上演雙殺，在央行強力守匯，減發存單1,135億元，終場爆大量，收32.76元，重貶1.68角，成交量52.7億美元，為史上第四大。匯銀預測最快今日測33元大關。

金管會重畫幣圈版圖 11家虛擬資產業資本面臨考驗

金管會重畫幣圈版圖，銀行獲准進場，11家VASP（虛擬資產服務商）迎資本大考驗。金管會昨（3）日公布八項子法草案，銀行可兼營四項業務；既有VASP則須在新制上路一年內備妥資本額、申請許可，未達標只能縮減業務。

非金融業發穩定幣 訂出規則

金管會昨（3）日預告「穩定幣發行許可及管理辦法」，未來銀行、金控，或由銀行、金控轉投資的股份有限公司，以及經金管會公告許可的機構，將可發行穩定幣，不過非金融機構發行商仍須由金控或銀行合計持股51%或以上、單一金控或銀行持股25%以上才可發行穩定幣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。