衛福部：兒少津貼2,500元投大水庫 年底前揭曉投資機構

「兒少成長津貼專戶」預計2027年上路，衛福部次長呂建德表示，6-18歲的部分，2,500元做投資，由大水庫進行操作，由被委託的金融機構來執行。投資方式可採取股票或其他方式，有保底二年期定存利率。預計今年底前會公布金融機構的遴選結果。

立法院財政委員會4日聯席審查2026年度追加預算。

立委李坤城質詢關切「兒少成長津貼專戶」，他表示，0-18歲每月津貼5,000元，其中0-6歲5,000元會直接進入帳戶；6-18歲的部分，2,500元發放給家長領取，另一半2,500元是由政府來操作投資。

呂建德表示，6-18歲的部分，2,500元發放給家長領取，將直接匯入家長的帳戶之中；家長必須線上登記、申請成立帳戶，才能領到這筆錢。將由地方政府來執行審核機制，各公所人員會做把關。這個線上登記的資訊系統建置預算，就包含在追加預算之中。

呂建德提到，另外2,500元做投資，就是由大水庫來進行操作，由被委託的金融機構來執行。後續將透過招標程序，委託適當的金融機構進行投資操作；投資方式可採取股票或其他方式，有保底二年期定存利率。

李坤城談及，兒少成長津貼投資金額，粗估第一年大概有500億元，招標出去就會開始執行，時程大約從2027年1月開始實施？

呂建德回應，沒錯，所以現在要趕快積極進行相關招標程序，請適當的金融機構準備好受委託。簡單來講，投資的金額會存到一個大水庫，大水庫那邊承接的銀行，就會去尋找最好的投資操作方式。金融機構必須經過公開遴選，年底前會公布遴選結果。