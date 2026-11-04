快訊

2026 OTT影音串流雙11優惠情報！friday影音買1送1、愛爾達3年看1215天

期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部：兒少津貼2,500元投大水庫 年底前揭曉投資機構

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

兒少成長津貼專戶」預計2027年上路，衛福部次長呂建德表示，6-18歲的部分，2,500元做投資，由大水庫進行操作，由被委託的金融機構來執行。投資方式可採取股票或其他方式，有保底二年期定存利率。預計今年底前會公布金融機構的遴選結果。

立法院財政委員會4日聯席審查2026年度追加預算。

立委李坤城質詢關切「兒少成長津貼專戶」，他表示，0-18歲每月津貼5,000元，其中0-6歲5,000元會直接進入帳戶；6-18歲的部分，2,500元發放給家長領取，另一半2,500元是由政府來操作投資。

呂建德表示，6-18歲的部分，2,500元發放給家長領取，將直接匯入家長的帳戶之中；家長必須線上登記、申請成立帳戶，才能領到這筆錢。將由地方政府來執行審核機制，各公所人員會做把關。這個線上登記的資訊系統建置預算，就包含在追加預算之中。

呂建德提到，另外2,500元做投資，就是由大水庫來進行操作，由被委託的金融機構來執行。後續將透過招標程序，委託適當的金融機構進行投資操作；投資方式可採取股票或其他方式，有保底二年期定存利率。

李坤城談及，兒少成長津貼投資金額，粗估第一年大概有500億元，招標出去就會開始執行，時程大約從2027年1月開始實施？

呂建德回應，沒錯，所以現在要趕快積極進行相關招標程序，請適當的金融機構準備好受委託。簡單來講，投資的金額會存到一個大水庫，大水庫那邊承接的銀行，就會去尋找最好的投資操作方式。金融機構必須經過公開遴選，年底前會公布遴選結果。

兒少 水庫 衛福部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

兒少帳戶沒有查詢金額功能？ 衛福部：這是大水庫非個人帳戶

卓榮泰：2026總預算差短大減1,252億元 中油虧損910億元

中油累虧「資不抵債」 龔明鑫盼今年追加預算盡快健全財務

老農津貼調升至1萬元 最快這時候拿得到、回溯差額一併發放

相關新聞

銀行看衰？十大房貸熱區 橋頭成數最高、台中這區最低

根據聯徵中心新增房貸資料，今年第2季全台十大申貸熱區，由桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件；其次為台中北屯區及新北三重區，第2季房貸件數均突破千件以上。

買氣沒起色！專家：房市最大敵人是「它」不是央行

央行鬆綁選擇信用管制，10月全台成屋市場交易依舊低迷不振，六都買賣移轉棟數僅新北市月增，其餘5都全都衰退。

台股跌破半年線 用戶使用永豐金證券大戶投「到價通知」月增五成

台股10月以來波動明顯升溫，面臨新台幣轉弱與外資持續調節壓力。美股亦受AI資本回報疑慮、美債殖利率與美元高檔壓抑，VIX指數走升、費城半導體指數承壓，市場避險情緒升溫。台灣加權指數歷經多日季線攻防後，近日進一步跌破半年線支撐。

台幣爆史上第四大量…重貶 1.68 角 最快今日測試 33 關

台北股匯昨（3）日持續上演雙殺，在央行強力守匯，減發存單1,135億元，終場爆大量，收32.76元，重貶1.68角，成交量52.7億美元，為史上第四大。匯銀預測最快今日測33元大關。

金管會重畫幣圈版圖 11家虛擬資產業資本面臨考驗

金管會重畫幣圈版圖，銀行獲准進場，11家VASP（虛擬資產服務商）迎資本大考驗。金管會昨（3）日公布八項子法草案，銀行可兼營四項業務；既有VASP則須在新制上路一年內備妥資本額、申請許可，未達標只能縮減業務。

非金融業發穩定幣 訂出規則

金管會昨（3）日預告「穩定幣發行許可及管理辦法」，未來銀行、金控，或由銀行、金控轉投資的股份有限公司，以及經金管會公告許可的機構，將可發行穩定幣，不過非金融機構發行商仍須由金控或銀行合計持股51%或以上、單一金控或銀行持股25%以上才可發行穩定幣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。