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銀行看衰？十大房貸熱區 橋頭成數最高、台中這區最低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台Q2十大房貸熱區，桃園區第一。圖／台灣房屋南平直營店提供
全台Q2十大房貸熱區，桃園區第一。圖／台灣房屋南平直營店提供

根據聯徵中心新增房貸資料，今年第2季全台十大申貸熱區，由桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件；其次為台中北屯區及新北三重區，第2季房貸件數均突破千件以上。

其他包括台中西屯區、太平區、新北市新莊、板橋區、桃園中壢區及高雄鳳山、橋頭區，均入榜全台前十大房貸熱區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第2季受信用管制影響，購屋族仍偏謹慎，然而自住族群購屋計畫仍依照人生階段，為結婚或生子置產。

因此具備成熟生活機能、小家庭房型，以及符合青安貸款額度範圍內的區域，仍具有一定需求支撐。不過，觀察各熱區普遍以新屋房貸占比較高，顯示除了當期購屋需求外，部分房貸量亦來自三到五年前的預售買氣。

張旭嵐表示，10大房貸熱區可分為成熟商圈與重劃商圈兩大類型。

第一類包括桃園區、板橋區、西屯等區，皆為該縣市商業活動、交通及生活機能優渥成熟的主要行政區，具備穩定的人口與居住需求支撐，購屋客群涵蓋在地首購族、換屋客群。

另一類型如三重、新莊、北屯、橋頭區等，因新興重劃區開發及新建案供給熱絡，社區規劃新，且部分區域總價相較友善，對於預算有限偏好新屋的小資首購族，具有一定吸引力。

台灣房屋中路特區直營店店長陳譁仁指出，第2季的申貸冠軍為桃園區，為桃園市政中心，具有長期穩定買氣，近年中路、小檜溪重劃區推案量大，也推升申貸量，新屋最高單價站穩5字頭。

觀察十大熱區平均房貸金額，除了高雄鳳山及橋頭區平均房貸低於千萬元以下，其餘8區房貸壓力均突破千萬元。

平均核貸成數則以高雄橋頭區79.8%接近8成最高，台中西屯區約75%最低，平均利率也是西屯區2.53%為各區中最高。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，銀行核貸除了考量借款人的信用條件、還款能力及授信風險外，也會評估房屋本身的擔保價值，包括屋齡、建物條件、區域房市發展及未來轉手性等，因此成熟商圈不代表貸款條件一定較好，仍須視個案條件而定。

李家妮指出，以本季房貸物件來看，台中西屯區雖有七期重劃區、水湳經貿園區等開發區支撐新屋交易，但區內同時涵蓋不少傳統成熟商圈，住宅產品屋齡及類型差異較大，本季仍有近2成物件為屋齡20年以上的中古屋。

相較之下，高雄橋頭區受惠於科技產業題材及重劃區開發，房貸件數有9成以上來自新建案，且平均房貸金額低於千萬元，借款人還款負擔相對較輕，在擔保品條件及還款能力評估上較具優勢，有助於爭取較佳的核貸條件。

全台2026Q2十大房貸熱區。資料來源：台灣房屋
全台2026Q2十大房貸熱區。資料來源：台灣房屋

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