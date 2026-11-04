新北青創土城綠創基地助新創募資、海外拓展報喜 新一期進駐開放申請

新北市政府青年局「新北青創土城綠創基地」4日起至11月13日開放新一期進駐申請。基地迄今協助多家新創團隊加速發展，如進駐團隊「康斯特科技」已獲新台幣9.7億元募資、「全穎智聯」則成功拓展海外市場、將服務導入泰國蘇凡納布機場。歡迎節能減碳、永續循環、ESG等相關領域新創踴躍申請，透過創業輔導、企業媒合與國際拓展資源，協助將技術轉化為商機。

新北市青年局長邱兆梅表示，土城綠創基地是聚焦ESG與淨零減碳科技的青創基地，委由陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心（IAPS）營運。依據新創不同發展階段提供專業輔導資源，包含協助早期團隊將研究成果轉化為事業，也支持成長階段的新創拓展客戶與投資機會。過去一年，基地成功促成超過10案企業合作及國際市場連結，並培力5組團隊獲競賽獎項肯定。

新北市青年局表示，聚焦AI算力基礎建設的「康斯特科技」成功募得威剛集團新台幣9.7億元的B輪投資；「全穎智聯」則將物聯網感測設備導入泰國蘇凡納布機場；「沐谷科技」的攜帶式空氣濾芯器已順利拓展至日本蔦屋書店澀谷店；「全宇資訊科技」則與本土量販店萬家福體系合作，將節能評估服務導入全台分店中，展現基地輔導團隊拓展市場的具體成果。

此外，基地進駐團隊也屢次獲得重要獎項肯定，像是「旭鴻智能」以AI能源監控系統，榮獲台北市電腦商業同業公會「2026智慧城市創新應用獎」；「科淨能源」則以碳轉換技術協助企業減少碳排，入選國發會「2026創業綻放—創業大聯盟競賽」前30強。

除了協助新創拓展市場，基地也積極陪伴早期團隊從技術驗證、公司成立到商業合作，例如國立臺灣海洋大學陳歷歷老師團隊長期投入龍蝦繁養殖研究，進駐基地後順利成立公司，展現將學研成果轉化為新創事業的可能性，以及基地從早期培育到創業實踐的支持功能。

新北市青年局表示，土城綠創基地設有14間獨立辦公室提供虛擬與實體進駐選擇，及一對一創業輔導、實戰課程、海外拓展補助，重要展會與募資平台曝光等資源，協助團隊完成市場驗證、爭取投資及拓展商業合作。本期進駐期間自115年12月1日至116年11月30日，申請至11月13日中午12時截止，歡迎符合資格的新創團隊把握機會。