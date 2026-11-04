買氣沒起色！專家：房市最大敵人是「它」不是央行

央行鬆綁選擇信用管制，10月全台成屋市場交易依舊低迷不振，六都買賣移轉棟數僅新北市月增，其餘5都全都衰退。

與淒慘的去年同期相比，台北、新北、桃園與高雄呈現年增，但台中和台南則是年減，顯示消費者並未因打房微鬆綁而轉向房市懷抱。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣房市現在的敵人已不是央行，最大的對手是0050。當多數民眾對於股市期望報酬愈樂觀，便不會在此時花大錢買房。

尤其是年輕族群，沒在股市受過傷，所以更瘋狂；存款、貸款ALL IN買現股再質押，質押的錢再買股。瘋狂買股，而非買房。

也因此，央行鬆綁了第二屋房貸，但換屋族沒有回來，行政院推出青安3.0，婚育宅貸款金額提高到1500萬元，也如泥牛入海，完全看不出效果。

近期台股出現修正，何世昌表示，這對房市回溫是否有幫助，還得看修正時間以及幅度，如果台股只是短期修正，之後又往上拉，資金仍不會回到房市。

如果修正幅度太大，重跌兩三成，轉入熊市，投資人資金套在股市，也不會買房市。

對房市比較有利的情況是，股市長時間維持在高檔震盪，投資人相信台股已經到山頂了，再玩也沒什麼獲利空間，那時資金就可能重返房市，房市才能真正脫離谷底。