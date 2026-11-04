永豐銀事件敲警鐘！金管會示警金融資安 提三大期許

永豐銀爆轉帳、幣安遭駭，金融資安連環亮紅燈。金管會副主委莊琇媛4日示警，金融業不只要防外部攻擊，更須防範內部系統異常，並提三大資安期許，須將資安提升到董事會責任、重新檢視各項防線，及建立跨業共同防禦。

莊琇媛4日在2026台灣週「資安韌性與策略論壇」致詞時指出，今年是台灣週首度將資安列為重要議題。近期幣安與永豐銀接連發生事件，更凸顯資安韌性的急迫性。

金融服務高度數位化，資安已不是資訊部門的技術問題，而是關係金融穩定與社會信任的重要課題。

她以永豐銀事件為例，該行3日發生新網銀交易系統異常，419名客戶未登入新版App，卻遭異常轉出427筆、逾4,000萬元；銀行已暫停相關服務，並全額返還款項及手續費。

莊琇媛指出，永豐銀事件與外部駭客攻擊「性質不盡相同」，卻反映同一問題：金融機構不只要防外部攻擊，也須強化內部系統開發、上線前測試及異常交易偵測。只要帳戶出現未授權交易，就會讓民眾不安。

另一事件是虛擬資產平台幣安。依幣安初步調查，可能是工程師筆記型電腦遭入侵，讓攻擊者進行未授權提領，估計影響約63億美元，真正原因仍待釐清。

她提醒，資安風險「不一定從最核心的系統正面攻擊、突破」，也可能從工作電腦、一組權限或供應鏈切入。

虛擬資產跨境流動快、移轉難以回復，更須檢視人員、設備、權限及異常交易攔阻。

針對金融業，莊琇媛提出三大期許。第一，資安要從資訊部門提升為董事會及高階管理階層的治理責任，掌握重要服務、風險與復原目標，配置相應人力和預算。

第二，以「假設已經遭到入侵、假設系統可能發生異常」的思維重檢防線，建立偵測、隔離、應變及復原機制，並落實定期測試和重大情境演練。

她強調，「演練的目的不是證明沒有問題，而是儘早發現問題」。

第三，跨越單一金融機構與產業界限，建立共同防禦。銀行、證券、支付業者及未來納管的虛擬資產業者，都應強化情資分享、事件通報與跨業演練，避免單一事件擴大成系統性風險。

莊琇媛也提醒，AI正改寫資安規則，代理式AI的治理問題，已從「AI回答了什麼」轉向「AI採取了什麼行動」，每項行動都應可驗證、可追溯。

她強調，真正要守護的，是每一位民眾對金融體系的信任。