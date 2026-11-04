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凱基金控「英文100」走入偏鄉 點燃孩子探索世界的熱情

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中華開發文教基金會推動「英文100」計畫，攜手凱基金控志工走入橫山國小，透過指尖陀螺手作課程將英語學習融入生活，陪伴偏鄉學童在實作中累積自信、拓展視野。圖／凱基金控提供
中華開發文教基金會推動「英文100」計畫，攜手凱基金控志工走入橫山國小，透過指尖陀螺手作課程將英語學習融入生活，陪伴偏鄉學童在實作中累積自信、拓展視野。圖／凱基金控提供

一句英文、一份自信，可能成為孩子探索世界的起點。為協助偏鄉學童擁有更多元的學習資源，凱基金控透過旗下中華開發文教基金會持續推動「英文100」計畫，今年支持全台32所偏鄉學校發展英語教育，讓2046位學童在更豐富的學習環境中培養語言能力與國際視野，打開通往世界的大門。

中華開發文教基金會董事長辜仲瑩表示，英文已是全球化與AI時代不可或缺的重要能力，也是孩子認識世界、拓展未來的起點。他認為，每個孩子都應擁有平等學習與探索世界的機會，不應資源條件而受到限制。基金會去年起推動「英文100」計畫，透過補助偏鄉學校英語師資及充實數位學習資源，協助孩子建立扎實的語言基礎，開啟看見世界的新窗口。

今年參與計畫的學校遍及新北市、南投縣、嘉義縣、雲林縣及屏東縣等地，各校依據實際需求發展不同的教學模式。新北市金山國小導入數位學習媒材，增加課後自主學習機會，幫助孩子在課堂之外持續累積語言能力；屏東縣歸來國小則運用補助經費提高師資鐘點費，讓英語教學得以穩定推展。

除了挹注教育資源，中華開發文教基金會也讓英文學習走出課本、融入生活。今年特別攜手台北市立建國高中機器人研究社，共同設計融合英語詞彙與科普知識的手作課程，並前進新北市三芝區橫山國小，帶領學童展開一場寓教於樂的學習體驗。

活動當天，凱基金控志工化身小老師，陪伴孩子動手製作「指尖陀螺」，一邊認識科學原理，一邊學習英文單字。課堂裡不時傳出驚喜的歡呼聲與熱絡討論，孩子們透過實作探索知識，也在互動中建立學習自信。橫山國小校長蔡依齡表示，將英語學習融入科學手作，不僅提升孩子的參與感，也激發主動學習的興趣與成就感，是一次非常珍貴且富有啟發性的教育體驗。

凱基金控未來將持續深耕「英文100」計畫，把學習資源送到更多需要的地方，陪伴偏鄉孩子在學習中建立自信、拓展視野，開啟人生更多可能。

凱基 偏鄉 英文

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