元大人壽攜手新北市政府捐贈微型保險 為弱勢家庭撐起保障防護

元大人壽秉持保險助人的初衷，積極響應主管機關「普惠金融」政策，持續推動「微型保險」，透過與社福團體、地方政府合作，為弱勢民眾建構基本保障防護。因應長期透過嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會，為新北市弱勢家庭提供微型保險，元大人壽日前受新北市政府邀請，參加「新北市微型保險捐贈儀式」，獲頒感謝狀，肯定元大人壽持續以實際行動提升弱勢保障與實踐保險價值。

元大人壽自2023年起，與新北市政府及嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會展開合作，協助領有輕度身心障礙證明之民眾，捐贈全額微型保險保費，2026年度共提供逾200位輕度身心障礙民眾微型保險保障。元大人壽自2020年推動微型保險以來，共幫助近千人次，協助這些弱勢家庭在遭遇突發事故時，獲得基本意外及壽險保障，減輕事故可能帶來的家庭經濟衝擊。元大人壽表示，微型保險不僅提供基礎風險保障，也是落實公平待客與金融友善的重要實踐，透過長期關注弱勢族群，如：身心障礙者、中低收入家庭、兒少及高齡等弱勢族群需求，將「以客戶為中心」的精神融入商品設計、業務招攬、理賠服務與客戶關懷等流程，致力推廣普惠金融，讓不同需求的客戶都能獲得適切、友善且值得信賴的保險服務。

此外，為擴大微型保險的守護力量，元大人壽集結元大金控集團旗下子公司，包括元大證券、元大銀行、元大投信，共同投入微型保險捐助行列，攜手為弱勢族群撐起堅實的風險防護傘。捐助對象包含弱勢兒少、高齡、中低收入、原住民、新住民及身心障礙等多元族群，致力提供基本且必要的保障，迄今已捐助13個社福團體，幫助數以萬計的弱勢家庭。元大人壽積極推廣微型保險的用心，深獲金融監督管理委員會肯定，已連續5年獲頒「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」。