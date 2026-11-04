凱基人壽推美元利變終身險新保單 保戶可自主選擇生存金啟動時機

凱基人壽全新推出「凱基人壽基富利美元利率變動型終身保險－定期給付型」，結合利率變動型增額壽險與享樂權設計，保戶除了可依保單條款，透過時間複利持續累積保單現金價值及壽險保障，充實自身退休準備之外，繳費期滿後可於被保險人保險年齡達65歲至80歲期間，依個人財務狀況與職涯退休計劃，自行選擇啟動享樂權之年齡，自「享樂日」起開始領取生存保險金，為自己打造享樂金流。

凱基人壽表示，透過兼顧壽險保障與提供靈活彈性領取生存保險金之設計，將是否執行享樂權交由保戶自行決定，讓退休財務安排更貼近個人需求。

根據勞動部最新統計，65歲以上勞動力參與率達11%，創歷年同月新高，較五年前增加近2個百分點，反映許多高齡者仍持續參與職場的趨勢。從過去屆齡退休，到現在彈性延退、漸進式退休等多元選擇，退休年齡不再只有單一標準，退休資金的需求與運用時間也因人而異。

凱基人壽掌握退休型態轉變趨勢，推出具備享樂權的「基富利」，符合約定條件的保戶可啟動享樂權開始領取生存保險金，透過自主選擇啟動時間點的設計，保戶不必受限於固定的啟動年齡，讓退休金流安排更有彈性；若無啟動需求，也可選擇持續累積壽險保障及保單價值準備金，從容迎接多元樂齡人生。

「基富利」以美元計價，除了身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、二至六級失能豁免保險費、祝壽保險金、生命末期提前給付保險金、生存保險金(已執行享樂權適用)及增值回饋分享金外，提供6年、10年及20年的繳費年期，透過多元繳費年期，讓不管是初入職場、正值事業巔峰或即將退休的各職涯階段客戶，可以依人生步調靈活安排退休財務，兼顧壽險保障與樂齡生活需求。

面對長壽時代，退休準備不僅是累積財富，更重要的是讓保障規劃、財務安排跟上不同人生階段的需求。凱基人壽了解在人口結構轉變下，國人對於退休規劃需求日趨重視，將秉持「健康台灣 凱基同行」的精神，積極推動大健康理念，持續以多元商品協助民眾及早布局保障、妥善安排退休準備，讓樂齡人生更有選擇，也更有底氣。