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台北股匯開盤後震盪 股市紅翻黑 新台幣再貶逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股今早開盤1小時內，開高震盪走低，盤中震盪逾500點；新台幣匯價以32.79元開盤，貶值3分，隨後跟進台股跌勢，再貶逾1角，最低匯價32.868元。

今早標普漲0.4%收7569點，那斯達克指數漲0.8%收25372點，費城半導體指數漲2.6%收10600點。美10年公債利率升5點至4.96%，2年公債利率升4點4.63%。美元指數升0.12至101.87。

在國際政經情勢方面，匯銀指出，美軍空襲伊朗葛希姆島，伊朗稱三艘油輪於荷莫茲海峽觸雷；卡達持續斡旋美伊停火，川普另宣布擬於年底終止每年約40億美元對以軍援。

另，美國財政部預估4Q26借款6,180億美元，較8月預估下修100億美元，惟剔除現金餘額影響後實增240億美元；1Q27借款預估升至8,000億美元，融資壓力仍高。

中國人民銀行宣布，自11月15日起將外匯存款準備金率從4%上調至6%，以加強外匯流動性管理。市場解讀此舉為對沖人民幣快速升值的定向措施，透過收緊境內美元流動性，緩和升值動能。顯示官方不樂見人民幣升值過快，後續升值步調可望放緩。

股匯 新台幣 台北

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陸央行時隔3年多再調外匯存準率 11月15日起升至6%

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