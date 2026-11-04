快訊

美國期中選舉即時開票／國會未來誰當家？參眾兩院、州長戰況地圖一次看

台灣松下湖口廠惡火震碎門窗！已5傷送醫 2台籍員工失聯

美國期中選舉開票！川普盼民調失準 私下認共和黨恐面臨最慘結果

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌破半年線 用戶使用永豐金證券大戶投「到價通知」月增五成

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券「大戶投」APP推出「到價通知」功能。業者提供
永豐金證券「大戶投」APP推出「到價通知」功能。業者提供

台股10月以來波動明顯升溫，面臨新台幣轉弱與外資持續調節壓力。美股亦受AI資本回報疑慮、美債殖利率與美元高檔壓抑，VIX指數走升、費城半導體指數承壓，市場避險情緒升溫。台灣加權指數歷經多日季線攻防後，近日進一步跌破半年線支撐。

反映在永豐金證券「大戶投APP」使用行為上，第3季推出的「到價通知」功能10月單日觸發次數最高較9月成長逾五成，單日最高近1.8萬次，顯示市場震盪期，即時掌握關鍵價位已成為投資人重要需求。

從設定條件來看，投資人10月使用軌跡明顯集中台股三大關鍵價位：5萬點整數關卡、48,000點月線挑戰區，以及46,000點季線攻防區。其中，當大盤挑戰5萬點整數關卡，以及後續回測46,000至48,000點月季線區間震盪時，使用熱度更明顯升溫，反映投資人積極追蹤指數支撐、防守區與市場轉折訊號。

季線向來被視為中短期多空趨勢的重要分水嶺，半年線則是觀察中期趨勢的重要參考指標。

當市場進入均線整理或快速修正階段，個股常伴隨盤中急拉急殺、量能放大與籌碼換手等現象，題材股與強勢股尤為明顯。投資人除關注指數位置外，也更重視支撐跌破、壓力突破及量價異動等訊號，作為進出場與風險管理的重要依據。

因應這類即時反應的交易需求，永豐金證券「大戶投」APP推出「到價通知」功能，監控範圍從價格延伸至量能與盤中異動。投資人可依需求設定股價、成交量、委買賣量、漲跌幅，以及瞬間巨量、瞬間拉抬、瞬間殺盤等條件；當個股符合設定時，APP即時提醒，降低盯盤時間成本。

依不同投資情境，投資人可透過「單量超過」或「總量超過」掌握量能放大的時機，也可利用「瞬間拉抬」與「瞬間殺盤」追蹤盤中異動；若關注特定價位，則可設定「成交價高於／低於」目標價格，由系統於條件觸發時即時通知。所有設定條件皆可於APP快捷清單統一管理，觸發紀錄則集中保留於通知中心「到價通知」專屬分頁，方便後續查詢。

第4季將進入尾聲，市場開始布局2027年產業趨勢。近年高股息、AI伺服器、CoWoS及ASIC等熱門題材，多於第4季至隔年第1季吸引資金提前卡位。永豐金證券表示，市場愈是震盪，投資人愈需要即時掌握關鍵訊號。透過價格、量能與盤中異動監控機制，由系統協助追蹤市場變化，讓投資人將更多時間聚焦於投資判斷與交易決策，在波動市況中兼顧效率與風險管理。

永豐金 台股 加權指數

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

11月台股區間震盪 法人：守住45,000點逢低布局

AI股估值修正！00918經理人稱資金未撤離 轉向獲利與現金流

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

美股吸金力道再升溫 AI財報分歧加劇科技股震盪

相關新聞

永豐盜轉疑雲／資安業：誰授權轉出是關鍵

永豐銀行發生客戶存款遭盜轉爭議，資安業者指出，金融業資安防護通常較嚴謹，但關鍵在於「究竟是誰授權可以將這些錢轉走？誰在操作？」，若系統未經授權，帳戶資金不應轉出，這將是調查重點。

永豐銀爆集體盜轉案 419存戶受害皆「雲林男」

國內爆發首起銀行存款集體遭盜轉事件，逾四百名永豐銀行客戶昨在不知情下，各遭轉出十萬元，匯入台北富邦銀行特定帳戶。刑事局統計至傍晚，全國警方受理近八十件報案，被害人均為原戶籍在雲林縣的男子；據了解，四一九名存戶共遭盜轉四千多萬元，全數已遭圈存。永豐銀表示，肇因「新網銀交易系統」程式異常，已將款項全數歸還。

台股跌破半年線 用戶使用永豐金證券大戶投「到價通知」月增五成

台股10月以來波動明顯升溫，面臨新台幣轉弱與外資持續調節壓力。美股亦受AI資本回報疑慮、美債殖利率與美元高檔壓抑，VIX指數走升、費城半導體指數承壓，市場避險情緒升溫。台灣加權指數歷經多日季線攻防後，近日進一步跌破半年線支撐。

台幣爆史上第四大量…重貶 1.68 角 最快今日測試 33 關

台北股匯昨（3）日持續上演雙殺，在央行強力守匯，減發存單1,135億元，終場爆大量，收32.76元，重貶1.68角，成交量52.7億美元，為史上第四大。匯銀預測最快今日測33元大關。

金管會重畫幣圈版圖 11家虛擬資產業資本面臨考驗

金管會重畫幣圈版圖，銀行獲准進場，11家VASP（虛擬資產服務商）迎資本大考驗。金管會昨（3）日公布八項子法草案，銀行可兼營四項業務；既有VASP則須在新制上路一年內備妥資本額、申請許可，未達標只能縮減業務。

非金融業發穩定幣 訂出規則

金管會昨（3）日預告「穩定幣發行許可及管理辦法」，未來銀行、金控，或由銀行、金控轉投資的股份有限公司，以及經金管會公告許可的機構，將可發行穩定幣，不過非金融機構發行商仍須由金控或銀行合計持股51%或以上、單一金控或銀行持股25%以上才可發行穩定幣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。