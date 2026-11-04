台股跌破半年線 用戶使用永豐金證券大戶投「到價通知」月增五成

台股10月以來波動明顯升溫，面臨新台幣轉弱與外資持續調節壓力。美股亦受AI資本回報疑慮、美債殖利率與美元高檔壓抑，VIX指數走升、費城半導體指數承壓，市場避險情緒升溫。台灣加權指數歷經多日季線攻防後，近日進一步跌破半年線支撐。

反映在永豐金證券「大戶投APP」使用行為上，第3季推出的「到價通知」功能10月單日觸發次數最高較9月成長逾五成，單日最高近1.8萬次，顯示市場震盪期，即時掌握關鍵價位已成為投資人重要需求。

從設定條件來看，投資人10月使用軌跡明顯集中台股三大關鍵價位：5萬點整數關卡、48,000點月線挑戰區，以及46,000點季線攻防區。其中，當大盤挑戰5萬點整數關卡，以及後續回測46,000至48,000點月季線區間震盪時，使用熱度更明顯升溫，反映投資人積極追蹤指數支撐、防守區與市場轉折訊號。

季線向來被視為中短期多空趨勢的重要分水嶺，半年線則是觀察中期趨勢的重要參考指標。

當市場進入均線整理或快速修正階段，個股常伴隨盤中急拉急殺、量能放大與籌碼換手等現象，題材股與強勢股尤為明顯。投資人除關注指數位置外，也更重視支撐跌破、壓力突破及量價異動等訊號，作為進出場與風險管理的重要依據。

因應這類即時反應的交易需求，永豐金證券「大戶投」APP推出「到價通知」功能，監控範圍從價格延伸至量能與盤中異動。投資人可依需求設定股價、成交量、委買賣量、漲跌幅，以及瞬間巨量、瞬間拉抬、瞬間殺盤等條件；當個股符合設定時，APP即時提醒，降低盯盤時間成本。

依不同投資情境，投資人可透過「單量超過」或「總量超過」掌握量能放大的時機，也可利用「瞬間拉抬」與「瞬間殺盤」追蹤盤中異動；若關注特定價位，則可設定「成交價高於／低於」目標價格，由系統於條件觸發時即時通知。所有設定條件皆可於APP快捷清單統一管理，觸發紀錄則集中保留於通知中心「到價通知」專屬分頁，方便後續查詢。

第4季將進入尾聲，市場開始布局2027年產業趨勢。近年高股息、AI伺服器、CoWoS及ASIC等熱門題材，多於第4季至隔年第1季吸引資金提前卡位。永豐金證券表示，市場愈是震盪，投資人愈需要即時掌握關鍵訊號。透過價格、量能與盤中異動監控機制，由系統協助追蹤市場變化，讓投資人將更多時間聚焦於投資判斷與交易決策，在波動市況中兼顧效率與風險管理。