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網銀系統異常 永豐銀全數返還4,000 萬

經濟日報／ 記者任珮云廖珮君戴玉翔／台北報導

永豐銀行昨（3）日「新網銀交易系統」程式異常，導致419人遭轉走逾4,000萬元，且被轉入台北富邦銀行特定帳戶，永豐銀昨日表示已掌握並暫停服務，並將款項包括手續費，全數返還給客戶。北富銀則指出，接獲通報後，已立即將該帳戶列為禁提帳戶。

昨日在Threads平台上，有網友發出訊息指稱：「請快通知所有使用永豐的朋友，剛剛帳戶莫名被用臉部掃描確認的狀況轉出10萬，本人完全沒開App而且沒做任何約定帳戶，單筆就10萬，銀行目前也沒辦法解釋。到銀行辦理的時候，也有另一個人遇到一樣的狀況，而且都轉到同一帳戶。」

銀行局副局長王允中昨日表示，永豐銀當日中午以電話通報異常事件，每筆轉帳金額約10萬元。金管會昨日並公布，共計有419名永豐銀客戶未登入新版網銀App，帳戶卻遭異常轉出427筆、共逾4,000萬元，且全數匯入北富銀同一帳戶中。

金管會重視兩大面向，一是保障客戶權益，二是釐清事件原因。針對客戶權益，永豐銀已通知受影響客戶，並以代墊款方式全額返還款項及手續費。針對事件原因，金管會已要求永豐銀釐清系統異常，並先將新版App下架，引導客戶改用舊版行動銀行，最晚七日內、11月12日前須提交重大偶發事件調查報告。

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