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非金融業發穩定幣 訂出規則

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會昨（3）日預告「穩定幣發行許可及管理辦法」，未來銀行、金控，或由銀行、金控轉投資的股份有限公司，以及經金管會公告許可的機構，將可發行穩定幣，不過非金融機構發行商仍須由金控或銀行合計持股51%或以上、單一金控或銀行持股25%以上才可發行穩定幣。

金管會銀行局副局長王允中指出，根據相關辦法規定，待《虛擬資產服務法》專法及子法施行後，將有三類機構可提出申請穩定幣發行，一是銀行、金控，二是銀行或金控轉投資的股份有限公司，三是金管會公告申請許可的機構，其中，非銀行或金控穩定幣發行商的最低實收資本額需為3億元以上，且持股結構仍須有銀行或金控合計持股超過50%、單一銀行或金控持股仍需超過25%，意即最多只有49%是由非金控或銀行的公司持股，類似於目前純網銀的管理辦法。

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