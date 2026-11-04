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玉山銀友善職場 勞部肯定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行三度榮獲勞動部「工作生活平衡獎」。勞動部長洪申翰（左三）頒發獎座，玉山銀行個金總處資深副總林榮華（左四）、人力資源處處長郭宸巖（左二）與團隊出席受獎，展現玉山深耕幸福職場的卓越成果。玉山金控／提供
玉山銀行三度榮獲勞動部「工作生活平衡獎」。勞動部長洪申翰（左三）頒發獎座，玉山銀行個金總處資深副總林榮華（左四）、人力資源處處長郭宸巖（左二）與團隊出席受獎，展現玉山深耕幸福職場的卓越成果。玉山金控／提供

行政院勞動部於2日舉辦2026年「工作生活平衡獎」頒獎典禮，玉山銀行以建立職場健康管理、提供員工支持與母性健康保護計畫等措施，連續三屆榮獲「工作生活平衡獎」肯定，具體展現玉山積極打造友善職場環境，落實員工照顧關懷與金融大回饋的成果。

玉山銀行表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。堅信「先有滿意的同仁，才有滿意的顧客」，以創造更好的員工體驗為目標，積極提升企業健康勞動力，規劃一系列的支持措施，在文化與制度的基礎下，推動「多元、平等、共融」的職場環境，致力成為一家有溫度的幸福企業，打造「玉山人快樂的第二個家」。

在員工健康照顧方面，玉山建立涵蓋「預防保健、健康促進、心理健康」的職場健康管理機制，提供優於法令的員工健康檢查服務，透過健康檢查異常高風險監測，落實健康管理，同時，辦理多元主題講座及輕盈健身班、玉山登峰、單車環島、各項體育活動等，將健康觀念深植於每位員工心中，並提供EAP專業心理諮商服務及手作紓壓活動，建構全方位的健康防護網。

在營造幸福職場及家庭友善環境方面，玉山於自有辦公大樓設立運動休閒中心，讓員工在工作之餘也能擁有舒適的運動空間，此外，更率先金融同業提供每胎10萬元「玉山寶貝成長基金」、優於法令假別及育嬰留停制度，持續深化各項育兒友善措施，協助員工兼顧工作與家庭，安心迎接人生不同階段。

玉山以台灣最高的山為名，矢志成為綜合績效最好、也最被尊敬的企業，秉持「以人為本」的理念，深耕員工照顧與關懷。玉山強調，獲獎是榮譽、更是責任，玉山將持續不斷精進與努力，擴大社會影響力，共同營造工作生活平衡的職場環境，攜手邁向台灣永續共好的未來。

玉山銀 玉山 職場

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