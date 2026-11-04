央行364天期定存單利率跌破1.6% 銀行資金調度壓力緩和

銀行資金緊俏情勢是否開始緩解？央行364天期定期存單加權平均得標利率連續兩次下滑，昨（3）日標售更跌破1.6%，降至1.577%，較前次標售下滑2.5個基本點，顯示銀行對長天期資金的需求與競標意願出現變化。市場人士認為，除了央行持續減發存單、釋出銀行體系資金外，近期股市震盪加劇、資金需求降溫，也可能讓銀行資金調度壓力逐步緩和，第3季以來的資金緊俏情勢出現轉折。

央行昨天標售364天期定期存單1,100億元，投標總額達2,731.7億元，投標倍數2.48倍，得標比率40.27%，得標加權平均利率為1.577%。回顧近期標售結果，9月364天期存單得標利率為1.643%，10月6日降至1.602%，昨日再降至1.577%，呈現連續兩次下滑，並正式跌破1.6%關卡。

市場人士指出，今年上半年受到AI產業融資需求旺盛、台股交易熱絡，以及企業資金需求增加等因素影響，銀行體系資金相對吃緊，銀行為爭取存款及符合流動性監理要求，對資金的競逐程度升高，部分銀行甚至透過提高存款利率及積極配置高品質流動性資產（HQLA），改善流動性覆蓋比率（LCR）。

央行也考量銀行資金需求，逐步調整存單發行規模，364天期存單每月發行額從1,400億元，先降至1,200億元，第4季再調降至1,100億元，藉由減少吸收市場資金，讓銀行體系保有更多流動性。

如今364天期存單利率連續下滑，市場解讀，除了央行減發存單的效果逐漸顯現，近期台股波動加劇，投資市場資金需求可能降溫，企業及金融機構對資金的競逐也不如先前激烈，銀行不必再以較高利率爭取資金，反映市場資金供需逐漸改善。

值得注意的是，央行總裁楊金龍先前曾表示，目前貨幣政策立場偏緊，但央行透過減發存單調節市場流動性，並不代表貨幣政策轉向寬鬆，而是依照銀行體系資金需求調整公開市場操作。