金管會重畫幣圈版圖 11家虛擬資產業資本面臨考驗

金管會重畫幣圈版圖，銀行獲准進場，11家VASP（虛擬資產服務商）迎資本大考驗。金管會昨（3）日公布八項子法草案，銀行可兼營四項業務；既有VASP則須在新制上路一年內備妥資本額、申請許可，未達標只能縮減業務。

《虛擬資產服務法》7月公布後，金管會昨日公布八項授權子法草案，預計明年首季上路。新制將從洗防登記走向「許可制」，銀行與既有VASP的經營規範也正式明朗。

銀行業方面，初期開放兼營虛幣交換、移轉、保管及承銷四項業務，但交換、移轉僅限法人客戶，交易平台及借貸商暫不開放。

證期局副局長黃仲豪昨日說，考量企業跨境貿易及資金移轉需求，優先開放銀行服務法人客戶，讓銀行可將既有企業金融業務，延伸到穩定幣兌換及跨境支付。

不過，借貸業務仍保留一道門。銀行雖不能經營向客戶借入虛幣的「借貸商」，但若經營交換及保管業務滿一年，可再申請將虛幣「出借」給客戶；保管業務也可受託辦理虛幣質押（Staking）。

銀行進軍幣圈開門，既有VASP則面臨資本補血壓力。黃仲豪說，11家已完成洗防登記的業者，須在新制施行後12個月內申請許可，且申請時就須符合資本額門檻，等於有一年增資緩衝期。

依草案，交換、移轉及承銷商最低實收資本額各5,000萬元，交易平台及保管商各1億元，借貸商最高達2億元，多項業務須合併計算。

簡單說，若只做單項業務，最低資本額5,000萬元、保證金1,000萬元；若要全業務都做，資本額得要5億元、保證金1.3億元。

若以目前VASP商經營交易平台、交換、移轉及保管四項核心業務，最低資本額須達2.5億元（交易平台含移轉），另提存7,000萬元保證金。據金管會了解，既有11家業者均已著手規劃新制銜接，若無法補足經營業務所需資本額，就只能縮減業務範圍。

針對近期幣安（Binance）熱錢包遭駭事件，黃仲豪表示，目前未收到國內投資人受損情形，金管會已對業者訂有冷、熱錢包保管及資安內控規範。

未來還將參考電子支付機構監理方式，研議限制VASP虛幣保管餘額，避免單一業者保管過多客戶資產，進一步控管風險。