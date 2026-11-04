聽新聞
0:00 / 0:00

金管會重畫幣圈版圖 11家虛擬資產業資本面臨考驗

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會重畫幣圈版圖，銀行獲准進場，11家VASP（虛擬資產服務商）迎資本大考驗。（路透）
金管會重畫幣圈版圖，銀行獲准進場，11家VASP（虛擬資產服務商）迎資本大考驗。（路透）

金管會重畫幣圈版圖，銀行獲准進場，11家VASP（虛擬資產服務商）迎資本大考驗。金管會昨（3）日公布八項子法草案，銀行可兼營四項業務；既有VASP則須在新制上路一年內備妥資本額、申請許可，未達標只能縮減業務。

《虛擬資產服務法》7月公布後，金管會昨日公布八項授權子法草案，預計明年首季上路。新制將從洗防登記走向「許可制」，銀行與既有VASP的經營規範也正式明朗。

銀行業方面，初期開放兼營虛幣交換、移轉、保管及承銷四項業務，但交換、移轉僅限法人客戶，交易平台及借貸商暫不開放。

證期局副局長黃仲豪昨日說，考量企業跨境貿易及資金移轉需求，優先開放銀行服務法人客戶，讓銀行可將既有企業金融業務，延伸到穩定幣兌換及跨境支付。

不過，借貸業務仍保留一道門。銀行雖不能經營向客戶借入虛幣的「借貸商」，但若經營交換及保管業務滿一年，可再申請將虛幣「出借」給客戶；保管業務也可受託辦理虛幣質押（Staking）。

銀行進軍幣圈開門，既有VASP則面臨資本補血壓力。黃仲豪說，11家已完成洗防登記的業者，須在新制施行後12個月內申請許可，且申請時就須符合資本額門檻，等於有一年增資緩衝期。

依草案，交換、移轉及承銷商最低實收資本額各5,000萬元，交易平台及保管商各1億元，借貸商最高達2億元，多項業務須合併計算。

簡單說，若只做單項業務，最低資本額5,000萬元、保證金1,000萬元；若要全業務都做，資本額得要5億元、保證金1.3億元。

若以目前VASP商經營交易平台、交換、移轉及保管四項核心業務，最低資本額須達2.5億元（交易平台含移轉），另提存7,000萬元保證金。據金管會了解，既有11家業者均已著手規劃新制銜接，若無法補足經營業務所需資本額，就只能縮減業務範圍。

針對近期幣安（Binance）熱錢包遭駭事件，黃仲豪表示，目前未收到國內投資人受損情形，金管會已對業者訂有冷、熱錢包保管及資安內控規範。

未來還將參考電子支付機構監理方式，研議限制VASP虛幣保管餘額，避免單一業者保管過多客戶資產，進一步控管風險。

資產 金管會 銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會宣布VASP業者的資本額及保證金分級制 借貸商業務初期暫不開放

穩定幣發行方案揭曉 金控及銀行大股東占比發行機構至少50%

穩定幣發行與管理方向出爐 金管會透露「這些條件」可發行

金管會出手防堵「四貸同堂」！股民哀號雨天收傘：斷頭潮要來了？

相關新聞

永豐銀爆集體盜轉案 419存戶受害皆「雲林男」

國內爆發首起銀行存款集體遭盜轉事件，逾四百名永豐銀行客戶昨在不知情下，各遭轉出十萬元，匯入台北富邦銀行特定帳戶。刑事局統計至傍晚，全國警方受理近八十件報案，被害人均為原戶籍在雲林縣的男子；據了解，四一九名存戶共遭盜轉四千多萬元，全數已遭圈存。永豐銀表示，肇因「新網銀交易系統」程式異常，已將款項全數歸還。

永豐盜轉疑雲／資安業：誰授權轉出是關鍵

永豐銀行發生客戶存款遭盜轉爭議，資安業者指出，金融業資安防護通常較嚴謹，但關鍵在於「究竟是誰授權可以將這些錢轉走？誰在操作？」，若系統未經授權，帳戶資金不應轉出，這將是調查重點。

台幣爆史上第四大量…重貶 1.68 角 最快今日測試 33 關

台北股匯昨（3）日持續上演雙殺，在央行強力守匯，減發存單1,135億元，終場爆大量，收32.76元，重貶1.68角，成交量52.7億美元，為史上第四大。匯銀預測最快今日測33元大關。

金管會重畫幣圈版圖 11家虛擬資產業資本面臨考驗

金管會重畫幣圈版圖，銀行獲准進場，11家VASP（虛擬資產服務商）迎資本大考驗。金管會昨（3）日公布八項子法草案，銀行可兼營四項業務；既有VASP則須在新制上路一年內備妥資本額、申請許可，未達標只能縮減業務。

非金融業發穩定幣 訂出規則

金管會昨（3）日預告「穩定幣發行許可及管理辦法」，未來銀行、金控，或由銀行、金控轉投資的股份有限公司，以及經金管會公告許可的機構，將可發行穩定幣，不過非金融機構發行商仍須由金控或銀行合計持股51%或以上、單一金控或銀行持股25%以上才可發行穩定幣。

臺銀主辦技嘉500億聯貸案

近一個月來，銀行完成科技業大型聯貸案籌組已突破2,200億元。昨（3）日技嘉科技委由臺灣銀行、兆豐銀行、華南銀行及國泰世華銀行統籌主辦500億元永續指標連結聯貸案完成簽約，資金用途為償還金融機構借款及充實中期營運周轉金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。