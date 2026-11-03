永豐銀錯轉427筆款項 金融同業：不能排除詐騙可能性

永豐這次為什麼會發生人數超過400人的「錯轉」事件？對此金融圈眾說紛紜，有業者認為這個看起來不像是詐騙，而是跟內部的系統測試的程式執行出狀況有關，另一種說法則是詐騙集團盜取了客戶的個人帳密資料之後，成功的進入銀行系統完成轉帳，以致於錢在受害人沒有開App的情況之下就直接匯出。

據側面了解，永豐銀行內部初步的調查顯示，很有可能是系統測試出了狀況，由於雲林的代號P，在系統裡對應在數字是0，於是就誤啟交易程式，包括被匯入的帳號也不像是詐騙銀行的帳號，這種因爲程式設計的過程不小心觸動交易的可能性很大，而且這四百多筆的交易，都是以非約定帳號的匯款上限10萬元匯出，看起來不太像是詐團手法，而且如果是詐騙集團的話，錢馬上在幾秒鐘之內就有「下手」接過去了，根本不會有被凍結的機會。

因此，據了解現在永豐內部就在反覆的對停用的App做測試，看看到底問題出在哪裡。但是一切都要以永豐銀行在七天之內提交給金管會的正式書面重大偶發事件說明報告為主。

也有一位資深的金融業資安高層有類似的看法，他認為可能是永豐在新舊系統轉換的時候，測試的案例沒有處理好，變成跑到批次作業，進而啟動到正式營運環境了。這位資安高層還說，如果是駭客的話，不太可能這麼沒有掩護就大批的透過四百多個人把錢匯出去，而且都是雲林的戶頭，這位高層還說，如果是駭客或者是詐騙集團，根本不會有凍結的時間，錢馬上被轉走，而且幾千萬的金額看起來不太像是駭客的胃口。

所以這位高層指出這些跡象看起來很像是內部的程式內容問題，甚至銀行在做內部AI訓練測試的時候出了問題，因為客戶並沒有去開啟App來做轉帳，而是在後台的系統就直接被啟動了這個交易，

這位高層指出，連北富銀的帳戶都可能是內部的程式啟動一環，例如在測試跨行轉帳的時候就把它轉到同一個帳戶。

高層也表示，新舊的系統在轉換的時候，人為的疏失對銀行而言永遠都是存在的作業風險，所以永豐銀行這次發生這個事情，只會讓業者自己更加的警惕，對於新程式上線的過程要更加小心，管制的措施是不是有做好，尤其程式在測試的時候不小心跑到正式的營運環境，這些都是此次事件發生背後極有可能的原因。

不過也有金融業高層認為，不能夠排除詐騙的可能性，尤其是詐騙集團趁機混水摸魚，去拿到客人的機密資料。至於為什麼都集中在雲林地區？這位高承認為，很有可能跟最近選舉活動很多有關係，以選舉活動有抽獎摸彩之類的名目,拿到某些地區人的機密的資料，尤其是在帳戶所有人沒開APP的情況下被盜轉，這個代表他的個人密碼的資料都外洩了，也很有可能是客戶自己誤把身分證字號密碼直接給出去之後，就讓詐團盜用這些機密轉帳成功，倘若是如此的話就不能歸責銀行。