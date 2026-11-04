永豐盜轉疑雲／警方：不排除永豐系統遭駭

永豐商業銀行昨天傳出大批帳戶遭盜轉存款，警方初步了解，報案的存戶並未外流網路銀行相關資料，或是點擊可疑網路連結，被詐騙的可能性比較低，不排除是永豐銀行相關系統遭到駭客入侵，將深入調查。

警方分析，詐騙集團會假冒檢警致電被害人，謊稱涉及刑案，以監管帳戶為由，要求交付現金、提款卡或轉帳，或誘使提供網路銀行帳號、密碼及簡訊驗證碼（ＯＴＰ），得手後盜轉存款。

近期假網拍詐騙案件竄升，詐團上網謊稱販售商品或贈送物品，假冒超商、物流網路平台或銀行客服人員，以認證為由，騙民眾轉帳、提供無卡提款或電子支付功能，或要求提供網銀資料後盜轉。

另外，詐團廣發釣魚簡訊，以帳單、罰單、快遞包裹、優惠活動、銀行存戶資料綁定等名義，騙民眾點擊連結，在釣魚網頁填寫網銀或信用卡資料後盜轉或盜刷。

國內也曾發生銀行遭駭客盜轉鉅額款項。遠東商業銀行二○一七年遭駭客植入惡意程式，盜轉六千萬美金（約台幣十八億元），至美國、斯里蘭卡及柬埔寨等銀行，經跨國合作追回多數款項。

據了解，報案的永豐銀行存戶，未外流網銀帳密及ＯＴＰ，也未點擊不明連結，對於為何遭轉走存款一頭霧水。警方發現，永豐銀非約定轉帳金額單日上限十萬元、單筆上限五萬元，受理案件多為十萬元，且被害人都是原戶籍在雲林縣的男性，研判永豐銀相關系統發生異常。

不過，警方分析，駭客或詐團盜轉款項，會以數個帳戶甚至跨境洗錢，收款後迅速轉移，讓金融機構難以及時圈存，警方也來不及通報銀行將帳戶列為警示帳戶，但本案款項均是轉至單一帳戶，被全數圈存，狀況迥異。