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永豐盜轉疑雲／新舊系統轉換…業界懷疑測試出包

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

永豐銀行爆發逾四百名客戶存款遭盜轉事件，金融圈研判原因不一，有業者認為是內部系統程式出狀況，也有人懷疑詐騙集團盜取客戶帳密，進入銀行系統轉帳，導致存戶在不知情下遭盜轉。

據了解，永豐銀初步調查，疑因系統測試出狀況，雲林縣出生者身分證字號英文代號Ｐ，在系統中對應數字○，導致誤啟交易程式。四百多筆交易均以非約定帳號匯款上限十萬元匯出，款項轉入的北富銀帳號也非詐團帳戶，業者認為若是詐騙，款項應早被轉走，不易遭凍結。

一名金融業資安高層研判，可能是永豐銀新舊系統轉換時，測試案例未處理妥當，誤啟正式營運環境。由於客戶未開啟Ａｐｐ轉帳，交易卻從後台啟動，不排除是程式出錯，甚至與ＡＩ訓練測試有關。

該高層說，新舊系統轉換的人為疏失是銀行作業風險，其他銀行也應警惕，尤其須防範測試程式誤入正式營運環境。

不過，也有金融業高層認為不能夠排除詐騙的可能性，尤其是詐騙集團乘機混水摸魚，取得客戶的資料。至於受害人為何都是「雲林人」？這位高層認為，目前正值選舉熱季，有可能在選舉活動中取得特定地區民眾的機密資料，尤其是在帳戶所有人未開Ａｐｐ的情況下被盜轉，代表其個人密碼等資料都已外洩，讓詐團盜用這些機密進行轉帳。

永豐銀 北富銀 詐團

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