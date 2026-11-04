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永豐盜轉疑雲／資安業：誰授權轉出是關鍵

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
國內昨發生首起銀行存款集體遭盜轉事件，四一九名永豐銀行存戶共遭盜轉約四千萬元，被害人均為原戶籍在雲林縣的男子。記者曾原信／攝影
國內昨發生首起銀行存款集體遭盜轉事件，四一九名永豐銀行存戶共遭盜轉約四千萬元，被害人均為原戶籍在雲林縣的男子。記者曾原信／攝影

永豐銀行發生客戶存款遭盜轉爭議，資安業者指出，金融業資安防護通常較嚴謹，但關鍵在於「究竟是誰授權可以將這些錢轉走？誰在操作？」，若系統未經授權，帳戶資金不應轉出，這將是調查重點。

民眾透過網路銀行或網銀Ａｐｐ轉帳，通常須輸入ＯＴＰ（一次性密碼）。ＯＴＰ由系統隨機產生，僅能使用一次且有效時間短，大部分銀行Ａｐｐ透過手機簡訊傳送，用戶也不會隨意交給他人。

資安業者指出，若交易確由網銀系統發起，理應經過ＯＴＰ授權，但目前ＯＴＰ似乎未發揮作用。不過，實際情況只有銀行內部人員才清楚，未來調查重點應放在交易授權、程式執行、流程異常等部分。

資安業者表示，過去兩年不少金融機構曾遭駭客攻擊，不排除永豐銀行事件也與駭客攻擊有關。

資安業者舉例，今年九至十月，南韓十六家金融機構遭人工智慧（ＡＩ）網路攻擊，約十萬筆客戶個資外洩；加密貨幣平台幣安的熱錢包上月也遭攻擊，涉及約六十三億美元資產。業者認為，金融交易機構遭攻擊，凸顯多重授權及異常交易監控的重要性。

台灣資訊安全協會（ＴＷＩＳＡ）監事、竣盟科技總經理鄭加海指出，這起事件值得關注的不只是網銀程式異常，更在於銀行整體交易授權、系統變更管理及內部風險控管是否有效。

鄭加海表示，金融機構不能只依賴帳號密碼、簡訊驗證或生物辨識等單一防線，應落實系統生命周期管理，包括程式更新、變更管理、權限控管、異常交易監控及風險評估。他說，銀行即使暫停異常系統並返還款項，仍應確認根本原因是否排除、修正是否完成測試，以及其他交易與相關系統是否風險檢查。

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