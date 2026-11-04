台幣爆史上第四大量…重貶 1.68 角 最快今日測試 33 關

台北股匯昨（3）日持續上演雙殺，在央行強力守匯，減發存單1,135億元，終場爆大量，收32.76元，重貶1.68角，成交量52.7億美元，為史上第四大。匯銀預測最快今日測33元大關。

外資昨天持續大賣台股並將資金匯出，加上國際地緣政治風險，市場避險情緒推升美元需求，新台幣盤中一度失守32.8元，下探逾一年半新低。匯銀人士認為，若外資持續單邊匯出，出口商又沒有明顯回流拋匯，32.8元至33元之間的貶值速度可能加快，央行也未必會在每個價位都投入同等力道防守，而可能保留調節能量。

此外，國際美元走勢及亞洲貨幣表現也是關鍵變數。若美元指數重新站回102，或日圓進一步貶至158至160區間，恐加重新台幣貶值壓力。市場接下來將密切觀察外資賣超是否降溫、出口商是否重新進場，以及央行對33元關卡的態度。

匯銀人士指出，近期新台幣走勢幾乎由外資資金流向主導，外資延續10月以來賣超台股的態勢，賣股後直接將資金匯出海外，形成單邊美元買盤。另一方面，出口商看到新台幣連續走貶、匯價不斷創低，反而轉為惜售美元，市場美元供給減少，外資匯出需求卻持續增加，形成供需失衡，也進一步加大央行守匯壓力。

昨日早盤新台幣在32.7元附近震盪，接近上午11時，外資匯出力道明顯增強，匯價突破32.75元後，出口商轉趨觀望。午後匯價持續朝32.8元靠攏，央行擴大進場調節，試圖降低單日貶幅。