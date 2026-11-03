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保誠人壽：逾九成高資產族群有財富傳承需求 僅3.7%完成規劃

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
保誠人壽總經理王慰慈（左）與勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻（右），揭開《台灣高資產家庭財富傳承白皮書》。記者戴玉翔／攝影
保誠人壽總經理王慰慈（左）與勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻（右），揭開《台灣高資產家庭財富傳承白皮書》。記者戴玉翔／攝影

高資產族群財富傳承需求升溫，如何將累積多年的財富順利交棒下一代，已成為高資產家庭與金融服務市場關注的重要課題，惟「開始規劃」到「真正完成」間，仍存在明顯落差。保誠人壽攜手勤業眾信聯合會計師事務所，共同發布針對台灣高資產族群對保險認知與規劃的白皮書 ─ 《台灣高資產家庭財富傳承白皮書：從家族對話到傳承規劃》。報告指出，92.3% 的受訪者具財富傳承需求，其中逾七成（74.1%）高資產傳承者已著手規劃財富傳承，但真正完成整體傳承規劃者僅3.7%，顯示高資產家庭當前最大的挑戰是如何將財富傳承規劃付諸行動。

保誠人壽總經理王慰慈表示，隨著台灣財富累積、人口結構轉變與企業主世代交替，客戶的需求亦從保障與資產配置，延伸至家庭溝通、風險管理與跨世代傳承，保險服務也隨之進化轉型。客戶的需求可以很複雜，但客戶的體驗不應該複雜。保誠人壽希望能把複雜留給自己，簡單留給客戶，讓客戶的選擇更簡單、規劃更清楚，決定也能更明快。客戶的需求在改變，保險服務也必須精益求精，從提供商品進一步走向整合需求與專業規劃。

勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻表示，財富傳承涉及不同資產類型及相關規範，而關鍵不只是資產如何分配，更在於家族成員能否建立共識。愈早盤點資產狀況與傳承需求，愈有助於掌握不同安排可能產生的影響。因此，建議高資產家庭及早釐清傳承目標，並與家族成員充分溝通，從整體架構評估適合的傳承方式，而非僅著眼節稅或單一工具，並適時尋求稅務、法律及金融等專業協助，在符合法令的前提下，建立長期穩健的傳承安排。

白皮書調查顯示，逾半數（53.8%）高資產族群已與家人談論財富傳承，但從溝通到付諸實際行動仍有一段距離；即使在傳承額度規劃上，74.1%已著手規劃，但與足額規劃仍有距離。

進一步來看，兩代面對的傳承難題各有不同。35.0%的傳承者尚未決定傳承方式與對象；另一方面，55.9%的繼承者不知道如何與長輩開啟財富傳承話題。「上一代難決定、下一代難開口」，讓財富傳承往往停留在想法與討論，而難以推進至具體執行。

此外，53.0%受訪者關注二代能否妥善管理及運用家產，59.0%則將確保子女或後代生活品質視為財富傳承的重要目標，顯示高資產家庭關注的不只是資產如何移轉，更包括下一代的財務能力、家庭共識與長期安排。

值得注意的是，96.6%受訪者知道保險可作為財富傳承工具，但非常了解者僅25.6%；在實際運用上，降低稅負或預留稅源、提供繼承人現金流皆為受訪者優先考慮的功能，考慮採用比例為51.3%。

同時，59.8%受訪者表示需要協助了解稅負計算與法令資訊，64.1%則在規劃財富傳承時有降低應稅總額需求，顯示高資產家庭對保險與跨專業服務的需求，正由認知階段走向實際解決方案。

面對高資產族群日益多元的財富傳承需求，保誠人壽將從提供單一商品，進一步走向整合需求與專業規劃，結合保險專業與多元服務資源，協助客戶將需求轉化為具體安排，並透過近期主打的「保誠人壽｜尊享」品牌服務主張，整合跨領域專家諮詢，規劃適合的保障與財富傳承安排，把專業的複雜留給保誠，讓客戶在做規劃與決策時能更簡單，也共容易從想法付諸行動。

本次調查委託山水民意研究股份有限公司執行，於2026年7月針對可投資資產達新台幣3,500萬元以上的高資產族群進行網路問卷調查，共回收117份有效樣本。受訪者可投資資產規模以新台幣3,500萬元至1億元為主，年齡則以60至69歲占比最高。

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