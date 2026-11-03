快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

銀行資金緊、首購也難貸 永慶調查曝房貸利率突破3%：還有業者暫停受理

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

銀行資金緊俏，首購也難貸；據永慶房產集團調查各大銀行房貸收件、撥款情況發現，「首購房貸」部分，現階段公股銀行大多還有承貸額度空間，但由於部分公股行庫是由總行統一調控房貸額度，讓整體首購族房貸資金調度偏緊，預估撥款時程多落在今年12月底至明年1月，且首購房貸利率至少2.5%至2.6%起跳。

民營銀行方面，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，則已出現部分銀行暫停受理首購案件，且部分申貸人更需排隊等候，亦或銀行僅承作VIP客戶，且利率至少2.5%起跳，甚至部分銀行「首購利率」已突破3%大關，顯示整體銀行房貸資金吃緊，連首購族的申貸案件和條件都壓縮。

除了首購的年輕族群申貸條件、案件受限制，第二戶房貸面臨的限制更明顯；陳金萍分析，不論公股或民營銀行，願意承做第二戶貸款的銀行，房貸利率均至少3%起跳，且受理銀行也採取嚴格條件審核，甚至已有不少銀行暫不收件，顯示在銀行資金緊俏下，房貸資金供給偏保守狀態。

陳金萍指出，面對目前銀行資金緊縮狀況，有購屋計畫的民眾在簽約前，應先向銀行確認收件與撥款時間，並預留足夠的貸款撥款期限，避免因撥款延遲而衍生交屋糾紛；另外，換屋族、二房族也應提前評估自身條件與貸款可行性，必要時多方比較不同銀行的審核標準，以降低申貸風險。

首購 銀行 房貸 永慶房屋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

央行放寬第二戶房貸 專家：另一道門檻未解 簽約前加註三條款自保

六都10月房市移轉年增3.4％ 買氣築底回穩

陸40年期房貸新政滿兩個月 業內：民眾觀望中

金管會出手防堵「四貸同堂」！股民哀號雨天收傘：斷頭潮要來了？

相關新聞

419人受害！永豐銀客戶遭自動轉帳 金管會：永豐已全數返還4千多萬

永豐銀行事件，金管會接近中午時有接獲永豐銀行重大偶發通報新版的App未登錄帳戶卻有資金匯出交易，經比對，發現都匯到同業（北富銀）的相同帳戶，現在已凍結該收款帳戶，銀行局副局長王允中指出，共有427筆款項，每筆約10萬元，金額大約4千多萬元，影響客戶數有419人。

沒登入APP錢卻飛了…永豐銀419人遭轉走逾4,000萬元 金管會追查

永豐銀爆集體盜轉疑雲。金管會指出，419名永豐銀客戶未登入新版網銀APP，帳戶卻遭異常轉出427筆、共逾4,000萬元且全數匯入北富銀同一帳戶中。永豐銀已全額退款並釐清原因。

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

永豐銀行今日爆出客戶帳戶被自動臉部掃描盜轉10萬元，且有多名用戶留言受害，其中最早在社群平台留言的用戶表示已經報案，正在等待通知筆錄。針對此一事件，永豐銀行下午發布新聞稿指出，今日內部發現「新網銀交易系統」程式異常，造成部分帳戶不明轉出款項，目前已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。

匯市爆量52.755億美元創第四大 新台幣重貶1.68角收32.76元

台股與新台幣3日同步重挫，外資持續大舉提款台股並將資金匯出，加上國際地緣政治風險升溫，避險情緒推升美元需求，新台幣匯率面臨沉重貶值壓力。台北外匯市場新台幣今天以32.76元作收，較前一交易日重貶1.68角，盤中最低一度下探32.86元，創下逾一年半以來新低，股匯雙殺態勢明顯。成交量52.755億美元，再創第四大匯市交易量。匯銀預估，4日新台幣匯價將測33元整數關卡。

銀行資金緊、首購也難貸 永慶調查曝房貸利率突破3%：還有業者暫停受理

銀行資金緊俏，首購也難貸；據永慶房產集團調查各大銀行房貸收件、撥款情況發現，「首購房貸」部分，現階段公股銀行大多還有承貸額度空間，但由於部分公股行庫是由總行統一調控房貸額度，讓整體首購族房貸資金調度偏緊，預估撥款時程多落在今年12月底至明年1月，且首購房貸利率至少2.5%至2.6%起跳。

金價跌至3,900美元關卡 有反彈契機嗎？兩大首席經濟學家這樣看

國際金價近期走勢疲弱，10月30日單日重挫3.63%，收在每英兩3,876.4美元，失守4,000美元整數關卡，11月2、3日雖小幅反彈，但仍在3,900至3,950美元附近低檔徘徊。國內兩大經濟學家分析，中東衝突推高油價，帶動美國短期利率突破4%並持續攀升、美元維持強勢，資金轉向收益穩定的短期資產，黃金短線難有表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。