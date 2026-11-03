銀行資金緊、首購也難貸 永慶調查曝房貸利率突破3%：還有業者暫停受理

銀行資金緊俏，首購也難貸；據永慶房產集團調查各大銀行房貸收件、撥款情況發現，「首購房貸」部分，現階段公股銀行大多還有承貸額度空間，但由於部分公股行庫是由總行統一調控房貸額度，讓整體首購族房貸資金調度偏緊，預估撥款時程多落在今年12月底至明年1月，且首購房貸利率至少2.5%至2.6%起跳。

民營銀行方面，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，則已出現部分銀行暫停受理首購案件，且部分申貸人更需排隊等候，亦或銀行僅承作VIP客戶，且利率至少2.5%起跳，甚至部分銀行「首購利率」已突破3%大關，顯示整體銀行房貸資金吃緊，連首購族的申貸案件和條件都壓縮。

除了首購的年輕族群申貸條件、案件受限制，第二戶房貸面臨的限制更明顯；陳金萍分析，不論公股或民營銀行，願意承做第二戶貸款的銀行，房貸利率均至少3%起跳，且受理銀行也採取嚴格條件審核，甚至已有不少銀行暫不收件，顯示在銀行資金緊俏下，房貸資金供給偏保守狀態。

陳金萍指出，面對目前銀行資金緊縮狀況，有購屋計畫的民眾在簽約前，應先向銀行確認收件與撥款時間，並預留足夠的貸款撥款期限，避免因撥款延遲而衍生交屋糾紛；另外，換屋族、二房族也應提前評估自身條件與貸款可行性，必要時多方比較不同銀行的審核標準，以降低申貸風險。