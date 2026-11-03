金價跌至3,900美元關卡 有反彈契機嗎？兩大首席經濟學家這樣看

國際金價近期走勢疲弱，10月30日單日重挫3.63%，收在每英兩3,876.4美元，失守4,000美元整數關卡，11月2、3日雖小幅反彈，但仍在3,900至3,950美元附近低檔徘徊。國內兩大經濟學家分析，中東衝突推高油價，帶動美國短期利率突破4%並持續攀升、美元維持強勢，資金轉向收益穩定的短期資產，黃金短線難有表現。

針對金價走跌原因，富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋表示，近期國際金價跌至每英兩3,900美元附近，主要受到市場大量拋售影響。上周全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）傳出遭遇大規模網路攻擊，加上近期科技股重挫，可能使部分投資人面臨資金調度及保證金壓力，進而出售黃金等貴金屬變現。在市場出現巨額賣壓的情況下，金價一路走低，目前初步觀察每英兩3,850美元的底部支撐。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，近期金價承壓與全球資金環境趨緊有關。中東局勢推升能源價格，使市場對通膨及利率走勢的疑慮升高，美國3個月期公債殖利率已處於4%以上水準，讓美元資產的收益吸引力相對提高。部分投資人因此調整資產配置，將資金轉向短天期美元商品，降低對黃金等無息資產的持有比重。

過去黃金經常被視為避險工具，但近年金價與股票市場的連動性有所提高，傳統避險角色也受到重新檢視。林啟超認為，金價通常受惠於降息及量化寬鬆（QE）等寬鬆貨幣環境，但目前中東衝突尚未落幕，油價維持高檔，增加市場對通膨及利率政策的不確定性；加上美國聯準會明年恐仍須面對資產負債表縮減（縮表）的議題，資金環境是否進一步緊縮，將成為市場關注焦點。

林啟超表示，在美國貨幣政策尚未出現明確轉向前，美元仍有利率優勢支撐，預期年底前相較於其他主要貨幣仍然偏強勢，並將限制金價反彈空間，黃金的資金配置吸引力便容易受到排擠。

展望後市，林啟超表示，降息環境最有利於黃金，但在油價高檔、貨幣政策前景不明下，金價缺乏支撐。聯準會明年還須處理縮表問題，不排除出現美元資金緊縮的情況。市場憂心美債利率高檔維持過久，恐拖累經濟成長，削弱消費與投資動能。他預估，美元指數仍高於100，年底前美元相對其他貨幣將續強，若12月與明年3月仍有升息可能，金價將持續受壓抑，須待升息步調放緩或結束，美元走弱後，黃金才有轉機。

羅瑋指出，後續金價走勢仍須觀察美國期中選舉結果及美元表現。若共和黨在選舉中慘敗，市場對川普後續政策的不確定性可能升高，進一步推升美元避險需求，若美元持續維持強勢，金價仍有下跌可能。反之，若選舉結果形成分裂國會，美元走勢可能大致維持目前水準，金價進一步下跌的壓力就有機會稍微緩解。

至於金價反彈契機，羅瑋認為，目前尚未看到明確訊號。即使伊朗提出談判和解建議，帶動國際油價下跌，原本應有助緩解市場對通膨及金融市場風險的擔憂，但金價卻未因此止跌，反而進一步跌破重要關卡，顯示目前黃金走勢已難以單純透過傳統市場邏輯判斷。

對於投資人是否可以開始進場布局，羅瑋表示，若有投資黃金的想法，可以留意後續市場動向，考慮採取分批布局方式，但短線仍須注意金價可能繼續下探的風險。