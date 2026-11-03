穩定幣發行與管理方向出爐 金管會透露「這些條件」可發行

金管會3日預告「穩定幣發行許可及管理辦法」，未來銀行、金控，或由銀行、金控轉投資的股份有限公司，以及經金管會公告許可的機構，將可發行穩定幣，不過非金融機構發行商仍須由金控或銀行合計持股51%或以上、單一金控或銀行持股25%以上才可發行穩定幣。截至目前已有多家金融機構表態感興趣，但尚未規劃具體應用場景和細節。

金管會銀行局副局長王允中指出，根據相關辦法規定，待《虛擬資產服務法》專法及子法施行後，將有三類機構可提出申請穩定幣發行，一是銀行、金控，二是銀行或金控轉投資的股份有限公司，三是金管會公告申請許可的機構，其中，非銀行或金控穩定幣發行商的最低實收資本額需為3億元以上，且持股結構仍須有銀行或金控合計持股超過50%、單一銀行或金控持股仍需超過25%，意即最多只有49%是由非金控或銀行的公司持股，類似於目前純網銀的管理辦法。

王允中解釋，針對穩定幣發行商設計與純網銀相似，主要是希望有一個較大的股東，若該機構面臨增資壓力，有超過25%的大股東在資金挹注、法遵支援和政策制度上的主導性，對於非銀行或金控主體的穩定幣發行商而言，會更具穩定性，具體方向上也可能是多家金融機構同時投資同一家公司。此外，若單一金控或銀行持股超過25%，該公司財報將需要編入金控的合併報表。

至於未來可發行的穩定幣幣別方面，王允中說明，可發行新台幣或與單一外國貨幣價值以一比一連結的穩定幣，不過需同步參考《管理外匯條例》規定，將人民幣、港幣和澳幣排除在外，除此之外的外國貨幣皆可申請發行，且穩定幣的準備資產需依照公允價值衡量，不得低於該穩定幣流通在外的總餘額。

王允中補充，穩定幣發行商需核實認購人和贖回人的身分才能進行交易，也要定期委託會計師進行查核，更應建立內部控制與稽核制度、營運持續政策及程序，以及資訊安全管理制度，並同時向金管會和中央銀行申報財務與業務資料、依規定對外揭露資訊；同時，若司法警政單位依法要求限制穩定幣移轉或處分時，發行商需確保可迅速處理。

除「穩定幣發行許可及管理辦法」之外，王允中表示，未來穩定幣發行商都需適用金融機構洗錢防制相關規定。相關草案預告期為40天，待蒐集各界意見後，再配合《虛擬資產服務法》相關施行日期辦理。