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壽險綜合險疑踩紅線！金管會祭三招 保戶受損須補救

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

壽險綜合型保單疑踩等待期紅線，恐不只面臨停售。金管會指出，一旦查獲違規，將有停售、限期修改及保戶權益受損須提補救措施等三項處理方式。目前這波清查尚未結束、還在釐清。

這波爭議起於部分綜合型保單，將特定傷病、重度癌症等疾病保障延至第二保單年度才生效，遭質疑變相拉長等待期，恐不符現行一般疾病最長30天、重大疾病及癌症最長90天的規定。

金管會7月啟動全面清查，據了解，涉及類似商品的壽險公司多達15至16家，10月底幾乎所有業者都已先行下架或停售。

至於有幾家業者、幾張保單違規，保險局副局長蔡火炎說，各家公司商品設計及給付態樣不同，須逐一檢視是否違反法令，目前尚未確認違規家數及保單張數。

若業者對商品設計有不同認知，也會給予說明機會。

值得注意的是，這批爭議商品多採備查制。保險局副局長蔡火炎指出，即使採備查制，業者仍須於商品銷售後15個工作日內報送金管會，金管會將依相關資料逐一檢視是否符合規定。

至於後續處理，蔡火炎表示，若查有違規，依保險商品銷售前程序作業準則，可要求商品停售、限期修改，若損及保戶權益，業者還須提出補救措施。

蔡火炎說，因該商品未涉及須處罰鍰的送審違規情形，將以商品銷售相關措施處理，不會處以罰鍰。

對於業者擔憂，爭議商品停售恐影響亞健康族群投保，蔡火炎說，現行法規並未禁止壽險結合健康險的綜合型商品，業者仍可設計弱體保單，滿足非標準體民眾需求。

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