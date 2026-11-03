沒登入APP錢卻飛了…永豐銀419人遭轉走逾4,000萬元 金管會追查

永豐銀爆集體盜轉疑雲。金管會指出，419名永豐銀客戶未登入新版網銀APP，帳戶卻遭異常轉出427筆、共逾4,000萬元且全數匯入北富銀同一帳戶中。永豐銀已全額退款並釐清原因。

銀行局副局長王允中表示，永豐銀中午以電話通報異常事件，每筆轉帳金額約10萬元。

金管會最重視兩大面向，一是保障客戶權益，二是釐清事件原因。針對客戶權益，永豐銀已通知受影響客戶，並以代墊款方式全額返還款項及手續費。

針對事件原因，金管會已要求永豐銀釐清系統異常，並先將新版APP下架，引導客戶改用舊版行動銀行，最晚七日內、11月12日前須提交重大偶發事件調查報告。

永豐銀表示，已掌握新網銀交易系統程式異常原因，暫停服務後未再發生相同情形。同時為保障及維護客戶權益，款項包含手續費等，已全數返還予客戶。

至於這逾4,000萬元全數轉入北富銀同一帳戶中，北富銀也已凍結該帳戶。

永豐銀APP是系統異常或駭客入侵，王允中表示，仍待進一步查證，將先由永豐銀自行調查，再視結果決定後續處理及是否開罰。

針對市場傳出其他銀行也有類似情形，王允中強調，目前僅收到永豐銀通報，尚未接獲其他銀行通報。依規定，重大資安事件須於半小時內通報金管會。