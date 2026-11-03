穩定幣走向企業支付 安永：效率、合規須同步布局

穩定幣應用正從交易投資，延伸至企業支付、跨境匯款及供應鏈金融。安永聯合會計師事務所與台灣玉山安永科技協會3日舉辦「玉山安永科技論壇」，與會專家指出，虛擬資產逐步走向制度化，企業導入相關服務，除了提升交易效率，也須同步做好法遵、資安、資產保管及內控管理。

本次論壇聚焦穩定幣、虛擬資產託管及區塊鏈供應鏈金融，探討傳統網路服務（Web2）與區塊鏈應用（Web3）的整合，以及資產代幣化與未來監理方向。

安永企業管理顧問服務執行副總經理洪敏超表示，穩定幣已逐漸從交易投資工具，走向企業實際應用。企業可從貨款支付切入，整合付款條件與作業流程，並建立可驗證的收款對象管理機制，提升交易效率與可信度；發行穩定幣的金融機構則可整合Web2與Web3服務，完善支付生態系，並因應反洗錢要求。

根據EY-Parthenon調查，已使用穩定幣的受訪組織中，41%表示至少節省一成成本。穩定幣也有助資金更快流向上游供應商，改善供應鏈資金運作效率。

洪敏超建議，企業可先透過小規模試辦，驗證應用模式，待相關制度逐步完備，再擴大至更多銀行及跨境貨款支付場景。同時，應整合金流、法規、資安與會計等專業，提前做好名單管理、金鑰保管、隱私設計、會計及內控，並因應旅行規則與外匯通報要求，兼顧效率、安全與合規。

安永企業管理顧問服務執行副總經理高旭宏指出，隨著全球虛擬資產監理架構逐漸明確，傳統金融機構與市場參與者加速布局，業者應從監管、技術及合作夥伴三個層面建立防護，降低市場、資安、洗錢、詐騙及法遵風險。

高旭宏表示，未來監管重點包括境外虛擬資產服務業者、去中心化金融（DeFi）的納管，以及穩定幣發行許可與更完整的金流追蹤。台灣《虛擬資產服務法》也朝許可制及設置穩定幣專章方向推進，業者須及早因應市場與監管環境變化。

他建議，新興科技公司可投入錢包、鏈上分析及代幣化平台等合規基礎建設，與取得相關許可的業者及銀行合作，並及早取得資安與國際認證。虛擬資產業者可拓展保管、承銷等服務，強化資訊透明與資產管理；金融機構則可從託管、代幣化、存款、基金及穩定幣等需求切入，在落實法遵與風險管理的基礎上掌握商機。

國立政治大學風險管理與保險學系教授謝明華表示，穩定幣與實體資產代幣化快速發展，正推動全球金融體系從「資訊數位化」邁向「價值數位化」，改變資產配置、交易、清算與結算方式。隨著傳統金融與Web3逐步融合，資本市場基礎設施也加速轉型，台灣可透過跨產業合作，建立兼顧效率、信任與風險管理的數位金融生態系。

論壇最後邀請幣托科技總監鄭光泰、凱基銀行資深協理陳志榮等業界代表參與座談，從不同市場角度，討論虛擬資產的發展機會與挑戰，以及如何兼顧金融創新與風險治理。