科技業籌資潮 台銀統籌主辦技嘉500億元永續指標連結聯貸案完成

技嘉科技（2376）委由臺灣銀行、兆豐銀行、華南銀行及國泰世華銀行統籌主辦500億元永續指標連結聯合授信案，已於11月3日完成簽約，由臺灣銀行董事長凌忠嫄、兆豐銀行副總經理陳建中、國泰世華銀行副總經理林逸群、華南商業銀行協理徐振南與技嘉科技董事長葉培城共同主持。

該聯貸案資金用途為償還金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由臺灣銀行統籌主辦暨擔任額度管理銀行，推出即獲熱烈響應，在9家金融機構積極參與下順利達成超額募集，最終以500億元結案，顯示金融同業對技嘉科技經營成果、研發實力及發展前景給予肯定。

技嘉科技以全場域AI布局為核心發展策略，與NVIDIA、Intel及AMD等國際晶片大廠深度合作，集團提供涵蓋AI伺服器及資料中心解決方案、AI PC、主機板和顯示卡等多元產品。近年持續投入直接液冷散熱、整機櫃及高效能運算等AI基礎建設，並結合AI PC與客製化邊緣運算平台等智慧終端應用，打造自雲端資料中心至終端裝置完整AI生態系。受惠於全球AI算力需求快速成長及資料中心建置熱潮，技嘉科技AI伺服器業務成長動能強勁，今年前9月合併營收達4,039.82億元，年增63.17%；上半年稅後淨利達131.09億元，年增93.92%，營收及獲利均創歷年同期新高，展現強勁成長動能。

技嘉科技自108年起導入「永續基金暨減量獎勵制度」以激勵員工提出節能改善與製程優化提案，113年提前達成「自基準年至114年減碳50%」目標，而本聯合授信案設有永續連結指標，展現銀行業落實永續金融理念，以實際行動支持技嘉科技永續轉型。