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利變壽綜合險因保費爭議停賣 保險局這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保單示意圖。圖／AI生成
保單示意圖。圖／AI生成

利變險附帶醫療險保單，因為等待期超過一般等待期最多90天的上限，引發外界爭議，在上月幾乎全體業者已主動停賣，外界矚目金管會後續動向，保險局副局長蔡火炎今天說明，會採取要求業者停賣或是限期改善的措施，另外受到影響的客戶可向保險公司要求補償。

不過，蔡火炎指出，由於這並非審查制，而是備查制的商品，因此處理的方式應不會涉及懲處，而是在銷售面要求作調整，亦即上述的方式。蔡火炎說，即使是備查制，但保險局仍會要求保險公司，要在銷售後15日內，提報送審文件到保險局，再逐一審視有哪些相關的內容。

但保險公司認為，這些保單第一年並未收醫療險的保費，而且開放亞健康族群投保，如今因為保險局及保發中心認為不妥，已主動停賣，對此蔡火炎回應，保費爭議這個部分仍在釐清階段，會再由公司來向金管會說明，他也強調，亞健康族群的照顧也是金管會「全齡金融」政策的重點，金管會也希望保險服務的保戶不只是健康的，因此，有些業者已有提供「弱體保單」開放亞健康民眾來投保，他相信業者若有看到商機都會有意願投入。

蔡火炎強調，目前法規上並未禁止設計利變壽附帶醫療險的綜合險，因此不會因為上述的保單停賣，之後就看不到綜合險。

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