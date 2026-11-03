匯市爆量52.755億美元創第四大 新台幣重貶1.68角收32.76元

台股與新台幣3日同步重挫，外資持續大舉提款台股並將資金匯出，加上國際地緣政治風險升溫，避險情緒推升美元需求，新台幣匯率面臨沉重貶值壓力。台北外匯市場新台幣今天以32.76元作收，較前一交易日重貶1.68角，盤中最低一度下探32.86元，創下逾一年半以來新低，股匯雙殺態勢明顯。成交量52.755億美元，再創第四大匯市交易量。匯銀預估，4日新台幣匯價將測33元整數關卡。

匯銀人士指出，3日新台幣以32.61元開盤，早盤即受到台股重挫衝擊，外資賣超台股後持續調節資金、匯出美元，市場美元買盤明顯增加，帶動新台幣一路走弱，盤中最低觸及32.86元，32.8元整數關卡失守。全日外匯成交金額達52.755億美元，央行守匯較前一日更積極。

匯銀人士分析，近期新台幣走勢主要受到外資資金流向牽動，當外資大幅賣超台股，並將賣股所得匯出海外，市場便形成美元需求增加、新台幣供給同步擴大的雙重壓力。3日台股重挫逾1,600點，進一步加劇市場恐慌情緒，使外資匯出與市場避險買美元力道相互疊加。

此外，國際地緣政治局勢不穩，也使資金傾向轉進美元等避險資產，美元需求升高，非美貨幣普遍承壓。