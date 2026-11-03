永豐銀爆遭集體盜轉…北富銀急凍帳戶 協助款項返還

永豐銀行3日突發大批帳戶遭盜轉存款事件，多名用戶於今早發現帳戶在未授權下，無預警轉出新台幣10萬元至台北富邦銀行特定帳戶，對此，永豐銀行發聲明指，目前已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。同時為保障及維護客戶權益，款項包含手續費等，已全數返還予客戶。北富銀指出，接獲通報後，已立即將該帳戶列為禁提帳戶，將積極協助客戶辦理款項返還事宜。

永豐銀表示，因應詐騙手法不斷翻新，提醒客戶使用行動裝置或個人電腦時，應避免點擊不明連結或下載來路不明的應用程式App，並妥善保管個人資料、帳號、密碼等重要資訊，以確保金融資產安全。

3日在Threads平台上，有網友發出訊息指稱：「請快通知所有使用永豐的朋友，剛剛帳戶莫名被用臉部掃描確認的狀況轉出10萬，本人完全沒開app而且沒做任何約定帳戶，單筆就10萬，銀行目前也沒辦法解釋。到銀行辦理的時候，也有另一個人遇到一樣的狀況，而且都轉到同一帳戶。」

永豐銀下午聲明稿，針對上述Threads平台上發文回應，「造成部分帳戶不明轉出款項，目前已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。同時為保障及維護客戶權益，款項包含手續費等，已全數返還予客戶。」

北富銀表示，本行接獲通報後，已立即將該帳戶列為禁提帳戶，暫停相關交易功能，並同步通報警方。目前確認該帳戶已入帳款項均尚未轉出，後續本行將配合警方調查，依相關法令及作業程序，積極協助客戶辦理款項返還事宜，以維護客戶權益。