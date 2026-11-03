419人受害！永豐銀客戶遭自動轉帳 金管會：永豐已全數返還4千多萬

永豐銀行事件，金管會接近中午時有接獲永豐銀行重大偶發通報新版的App未登錄帳戶卻有資金匯出交易，經比對，發現都匯到同業（北富銀）的相同帳戶，現在已凍結該收款帳戶，銀行局副局長王允中指出，共有427筆款項，每筆約10萬元，金額大約4千多萬元，影響客戶數有419人。

王允中強調，金管會要求客戶權益保障、事發原因，因此，已要求永豐銀行主動通知客戶，且用代墊款方式來返還客戶受影響的資金，並要釐清發生異常的原因，而且馬上就下架新版的app，並且要導引客戶赴舊版的app操作來完成資金匯款。

市場傳出，還有另2家銀行也有類似的情形，但王允中指出，目前為止僅永豐銀行發生此一問題，而且依規定，事發半小時內，都要作重大偶發的通報，但直到下午，都沒有其他銀行來通報。