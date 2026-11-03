驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

永豐銀行今日爆出客戶帳戶被自動臉部掃描盜轉10萬元，且有多名用戶留言受害，其中最早在社群平台留言的用戶表示已經報案，正在等待通知筆錄。針對此一事件，永豐銀行下午發布新聞稿指出，今日內部發現「新網銀交易系統」程式異常，造成部分帳戶不明轉出款項，目前已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。

永豐銀表示，為保障及維護客戶權益，款項包含手續費等，已全數返還予客戶。此外，因應詐騙手法不斷翻新，提醒客戶使用行動裝置或個人電腦時，應避免點擊不明連結或下載來路不明的應用程式App，並妥善保管個人資料、帳號、密碼等重要資訊，以確保金融資產安全。

根據受害用戶的留言，是在完全沒開啟APP而且沒設定任何約定帳戶被臉部掃描轉出10萬元，而其他受害者的帳戶在比對後，發現錢都是被轉到相同的帳戶，這個帳戶是富邦銀行。

受害人描述，被害人身分證號碼都是「P」開頭，亦即皆為雲林人受害，很多受害者都是透過綁定APP的LINE通知，才發現被盜轉。此事在社群平台上面引發熱烈討論，除了好奇為什麼手機App會被破解，也有不少網友質疑為何受害者都是雲林人，甚至懷疑是不是與跟雲林的戶政或是醫療系統名單外洩有關。