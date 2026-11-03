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永豐銀出現帳戶轉帳異常 公司表示款項已全數返還
永豐銀行下午發聲明稿指，3日內部發現「新網銀交易系統」程式異常，造成部分帳戶不明轉出款項，目前已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。同時為保障及維護客戶權益，款項包含手續費等，已全數返還予客戶。
因應詐騙手法不斷翻新，提醒客戶使用行動裝置或個人電腦時，應避免點擊不明連結或下載來路不明的應用程式App，並妥善保管個人資料、帳號、密碼等重要資訊，以確保金融資產安全。
3日在Threads平台上，有網友發出訊息指稱：「請快通知所有使用永豐的朋友，剛剛帳戶莫名被用臉部掃描確認的狀況轉出10萬，本人完全沒開app而且沒做任何約定帳戶，單筆就10萬，銀行目前也沒辦法解釋。到銀行辦理的時候，也有另一個人遇到一樣的狀況，而且都轉到同一帳戶。」
永豐銀下午聲明稿，針對上述Threads平台上發文回應，「造成部分帳戶不明轉出款項，目前已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。同時為保障及維護客戶權益，款項包含手續費等，已全數返還予客戶。」
在聲明中，永豐銀並未說明程式異常原因。
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