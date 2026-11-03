台股狂瀉逾1600點 新台幣盤中貶破32.8元創逾1年半新低

金管會今日正式公布穩定幣發行辦法，其中，關於非銀行的業者想發行穩定幣，銀行局副局長王允中表示，金控及銀行合計持有的該發行穩定幣公司的股份，必須超過50%才行，其中單一金控或銀行的持股，必須也要超過25%，亦即，「純科技商」若沒有符合二大條件的金控或銀行股東，就無法成為穩定幣的發行商。而金控及銀行若持股該公司超過25%，就要編列合併報表。

2026-11-03 17:15