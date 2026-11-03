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台股狂瀉逾1600點 新台幣盤中貶破32.8元創逾1年半新低
台股殺聲隆隆，收跌1612.60點，失守44000點關卡。隨著外資大舉匯出，新台幣匯率貶勢洶洶，午後跌勢急速放大，摜破32.8元價位，最低觸及32.86元、重貶逾2.6角。
市場觀望美國期中選舉，且對於AI投資效益疑慮未消，美國科技股重挫。台股今天開低走低，盤中最低來到43191.58點，終場下跌1612.60點，收43307.54點，創下台股史上第7大跌點。
新台幣兌美元今天以32.61元開盤後，早盤於32.7元附近震盪，但隨著台股跌勢加劇，新台幣匯率再次急速走弱，午後應聲摜破32.8元價位，最低觸及32.86元，再次改寫逾1年半盤中新低。
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