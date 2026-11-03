台灣人壽健康樂活規劃師 保險長照全方位專家

中信金（2891）旗下台灣人壽「健康樂活規劃師」出任務，10月底前進新北市日照中心第一線，沉浸式學習高齡照顧與長照服務，讓具有台灣人壽健康樂活規劃師證照的保險顧問，不僅懂保險更懂長照實務，透過跨界學習讓專業服務有感升級，為保戶提供全方位守護。

台灣人壽「健康樂活規劃師」與長輩共同製作節慶擺飾，親身體驗日照中心陪伴長者的日常，更透過日照中心的生活復能、遊戲社交、生活餐食安排，幫助長輩提升自理能力、預防並延緩失能，減輕家庭照顧負擔。台灣人壽台北直轄三通訊處保險顧問陳子涵分享，這次見習不僅打破紙上談兵，更大幅翻轉保障與照護觀念，真正照顧是從「幫他做」轉變為「陪他做」，才是對長輩最適切的照護。多位健康樂活規劃師都大讚這堂日常實務課很受用，大幅強化長照知識與服務視角，更能為客戶精準規劃風險評估，打造長照3.0與保險保障雙軌財務防禦網。

台灣人壽表示，近年客戶需求已從保險保障延伸至健康管理、退休規劃及長照準備，因此培育保險顧問成為具備專業知識的健康樂活規劃師、長壽生活的家庭顧問，提供一站式照護諮詢，亦透過「健康樂活管家」平台及「長照關懷包」，整合健康促進、照顧服務、輔具資源及長照資訊查詢等資源，協助民眾及早做好準備。

未來將持續串聯「保險＋健康樂活管家」服務生態圈，從事前預防、事中協助到事後照護，全階段守護每一段人生旅程，成為客戶及家庭最值得信賴的人生夥伴。