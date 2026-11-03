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股匯雙殺 新台幣下午開盤貶破32.8元
股匯雙殺！台股3日收盤重挫逾1,600點，創逾2個月以來新低；新台幣匯價今貶壓沈重，下午第一盤貶破32.8元，觸及32.82元，再重貶逾2角。
受到美股開高走低，標普與那指和費半收跌。中東局勢緩和預期壓低油價，AI資本支出回收效率與期中選舉不確定性則持續牽動市場。台股今天開低走低，AI及高價股賣壓沈重，形成多殺多。
外資持續提款抓美元匯出，新台幣匯價在上午摜破32.7元後，下午一開盤再貶破32.8元，失守央行近期防守價位。
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