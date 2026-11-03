股匯雙殺 新台幣下午開盤貶破32.8元

近期全球金融市場受到美國期中選舉、美股科技股評價修正，以及市場重新檢視AI巨額資本支出效益等因素影響，風險資產波動明顯升溫。大華銀投信指出，在科技股回檔與市場避險情緒升溫之際，資金正重新流向固定收益市場，顯示市場風向已逐步從擔憂通膨，轉向關注經濟成長與資金避險需求。大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，近期債券市場出現一個值得關注的訊號，即在美國財政赤字、國債供給仍高的環境下，長天期公債殖利率卻持續自高點回落，反映市場開始提前布局下一階段的利率循環轉折。這意味著當前市場關注焦點，已從通膨是否失控，逐漸轉向經濟成長是否放緩。

2026-11-03 15:38