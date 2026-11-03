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台股重挫 投資人狂買 ETF！00406A 爆出159萬張巨量

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股3日開低走低，一度大跌逾1,700點，不過投資人仍勇於加碼，盤中個股成交量前五大全數被ETF包辦，包括主動中信台灣收益（00406A）逾159萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾71萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾43萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾38萬張排名第四，主動統一升級50（00403A）逾33萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有4,919萬股，國泰永續高股息（00878）有1,061萬股，元大高股息（0056）有865萬股，主動中信台灣收益有801萬股，台積電（2330）有782萬股，前五大有四檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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