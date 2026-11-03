台股重挫 投資人狂買 ETF！00406A 爆出159萬張巨量

隨著ETF從單一投資工具逐步發展為全民投資的重要配置，台灣投資人對ETF的接受度與參與度持續攀升。全球第一大ETF品牌貝萊德iShares最新發布《2026台灣ETF投資人洞察》報告指出，ETF已穩居台灣投資人最關注的資產類別之一，不僅持有率持續提升，投資人的配置思維也正從傳統股票與收益型產品，進一步拓展至主動式及商品型等更多元領域，反映台灣ETF市場已邁向更成熟、更全面的發展階段。

2026-11-03 10:46