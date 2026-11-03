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國際金價急跌反彈 股市波動恐成為潛在壓抑風險
國際金價近期劇烈震盪，在歷經上周五急跌至每盎司3,870美元的低點後，周一終場收在接近每英兩3,946美元。儘管在油價回落與美元走軟帶動下，逢低買盤迅速進場推升金價，但國銀示警，短線全球股市波動度再度攀升、連日走跌，恐成為壓抑金價續揚的潛在下行風險。
國銀分析指出，全球股市的劇烈波動是目前金價潛在的考驗之一，黃金雖具傳統避險特性，但近一、二年當金融市場面臨極端動盪或流動性壓力時，機構往往會拋售黃金資產以補繳保證金，造成股金同步下挫的現象，短線股市的震盪走勢將會成為金價的潛在風險因子。
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